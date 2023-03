“MARIA, A NOME DI TANTI TUOI AMICI, TI DICO CHE DEVI ANDARE AVANTI” – EZIO GREGGIO SCRIVE UNA LETTERA A MARIA DE FILIPPI, PUBBLICATA SU “NOVELLA 2000”, PER FARLE SENTIRE LA SUA VICINANZA DOPO LA MORTE DI MAURIZIO COSTANZO: “ANCHE SE DA LONTANO, HO PERCEPITO IL TUO MOMENTO DI SCORAMENTO. HO LETTO DELLA TUA VOGLIA DI MOLLARE TUTTO, DI FERMARTI NEL TUO LAVORO. MI AUGURO SIA STATO SOLO UN MOMENTO DI SMARRIMENTO. DEVI CONTINUARE. LO DEVI A UNA PLATEA STERMINATA CHE TI SEGUE…"

È passato poco più di un mese dalla morte di Maurizio Costanzo ma il dolore per Maria De Filippi è ancora troppo vivo. […] Durante i funerali, la De Filippi ha ricevuto tanto sostegno e affetto da parte dei colleghi e ora a distanza di un mese anche da Ezio Greggio.

Il conduttore ha scritto una commovente lettera in cui invita Maria ad andare avanti, a continuare a fare il suo lavoro e a non mollare mai. […]

Alcune indiscrezioni hanno rivelato che Maria De Filippi avrebbe l'intenzione di abbandonare la televisione perché il dolore per la perdita di Costanzo è diventato troppo forte da sopportare.

Attraverso le pagine del settimanle Novella 2000, Ezio Greggio ha scritto: «Cara Maria ho letto la tua voglia di mollare tutto, di fermarti nel tuo lavoro. Mi auguro sia stato solo un momento di smarrimento. Io a nome di tanti tuoi amici ti dico che si deve andare avanti, che devi continuare. Mi auguro sia stato solo un momento di smarrimento. Io, a nome di tanti tuoi amici, ti dico che si deve andare avanti, che devi continuare.

Lo devi a una platea sterminata che ti segue, lo devi ai centinaia di talenti che aspettano l’occasione che gli darai sul tuo palcoscenico per emergere e coronare i loro sogni. Va fatto, Maria, per le persone che ci hanno lasciato, perché la loro volontà è di non dimenticarli, di andare avanti e di proseguire in quel percorso lungo nel quale ci hanno sostenuto. Hai tuo figlio Gabriele al tuo fianco, e poi Sabina, Giuseppe… tanti collaboratori per i quali sei immensamente importante», ha scritto Ezio Greggio.

Poi il conduttore conclude così augurando a Maria De Filippi di potersi riprendere da questo momento di smarrimento e si augura che sia solo momentaneo: «Maria per noi tutti è bello sapere che continuerai a parlarci attraverso le tue trasmissioni, raccontandoci le storie di tante persone ed aiutandone altre a trovare la propria strada. Ciao Maria, un abbraccio da me, Enzo e Roberto».

