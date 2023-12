“MASAI CHE SEI UNA FIGA?” – LA RICONOSCETE DAL BOMBASTICO DECOLLETE? STA TRASCORRENDO LE VACANZE DI NATALE IN AFRICA DOVE, SOSTIENE LEI, “CONTINUA A ESPLORARE LA CULTURA DEI MASAI”. LA FOTO CON UN MARCANTONIO DEL KENYA HA SCATENATO ORDE DI ODIATORI E PIPPAROLI CHE L’HANNO SBERTUCCIATA: “TE LO TROMBI?”; “CIOÈ TU STARESTI SCOPRENDO QUALCOSA DELLA CULTURA AFRICANA STANDO IN SPIAGGIA A FARE LE FOTO CON I BEACH BOYS NEI RESORT PER EUROPEI?”

Dal profilo Instagram di Elisabetta Gregoraci

Ritornare in Kenya ogni volta mi da’ il privilegio di esplorare la cultura dei Masai. Questa Tribù è custode di tradizioni millenarie e racconta storie di coraggio e indipendenza. Questo ha contribuito a creare l'immagine romantica dei Masai come guerrieri .. anche se non avete idea di quanto simpatici sono nelle loro danze tradizionali

elisabetta gregoraci in kenya

-te lo trombi?

- Cioè tu staresti scoprendo qualcosa della cultura africana e in particolare del popolo Masai stando in spiaggia a fare le foto con i beach boys nei resort per europei costruiti dal tuo ex? Tacere e’ molto spesso doveroso

- E io dico nonostante un fisico mozzafiato, ancora filtri allungati oltre che foto in punta di piedi, ma perché questo non accettarsi?

ELISABETTA GREGORACI

elisabetta gregoraci

Da elle.com

Prima Roma, poi Firenze e adesso Malindi. I festeggiamenti di Natale da globetrotter di Elisabetta Gregoraci continuano a vele spiegate su è giù per il globo. Dopo la festa con la famiglia riunita nella capitale e il weekend romantico vista Ponte Vecchio con il fidanzato Giulio Fratini, la showgirl calabrese è volata in Kenya con il figlio Nathan Falco e l’ex marito Flavio Briatore dove rispettando la tradizione celebrerà il Natale 2023.

