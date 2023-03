14 mar 2023 16:20

“MASSIMO GILETTI È COTTO DI SOFIA GOGGIA” – SU “DI PIÙ TV” LE ULTIME SULLA NUOVA COPPIA. UNA PERSONA MOLTO VICINA AL CONDUTTORE HA SPIFFERATO: "NON APPENA HANNO QUALCHE GIORNO LIBERO FANNO IL POSSIBILE PER VEDERSI, PER STARE INSIEME". LA DIFFERENZA D'ETÀ AL MOMENTO NON SEMBRA ESSERE UN PROBLEMA: LUI HA 60 ANNI, LA SCIATRICE SOLO 30” – IL BOTTA E RISPOSTA TRA GILETTI E LA FAGNANI IN TV... - VIDEO