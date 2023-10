11 ott 2023 18:10

“MASSIMO GILETTI A GENNAIO TORNA IN RAI” – DOPO L’ANNUNCIO DELL’AD ROBERTO SERGIO, IL CONDUTTORE HA VOLUTO ANCHE SCHERZARE NELLO SPOT PER FIORELLO VESTITO DA OPERAIO: “IL DIRETTORE GENERALE MI AVEVA DETTO: ‘GUARDA CHE SE VUOI TORNARE IN RAI, DEVI RIPARTIRE DAL BASSO’. POI CI SI METTE FIORELLO CHE MI DICE: ‘TI DO UNA MANO MASSIMO...ECCO, MA INIZIARE DAL BASSO PER RICOSTRUIRE IL GLASS DI 'VIVA RAI2!' ME LO POTEVI RISPARMIARE” – VIDEO