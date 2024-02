“MAURIZIO COSTANZO ERA MIO PADRE ANZI ERA MIA MADRE” - SGARBI A “OGGI” PARLA DEL SUO MENTORE: "LA PRIMA VOLTA AL COSTANZO SHOW CI LITIGAI. ERO ANNOIATO DA UNA STORIA STRAPPALACRIME E LO DISSI, LUI SI ARRABBIÒ: 'SE NON LE VA BENE COME CONDUCO IL PROGRAMMA, SI FACCIA IL SUO TALK E LO CONDUCA LEI'… TORNAI DUE ANNI DOPO E DIEDI DELLA “STRONZA” A UNA PROFESSORESSA CHE MI AVEVA DATO DELL’ASINO PER CINQUE VOLTE PERCHÉ NON APPREZZAVO LE SUE POESIE. QUELLA FU LA PRIMA QUERELA CHE BECCAI: DOVETTI DARLE 60 MILIONI DI LIRE. DA LÌ, IMPARAI A DARE DELLA CAPRA” - VIDEO

Da Oggi – oggi.it

«Maurizio Costanzo era mio padre ma era, ancora di più, mia madre», spiega Vittorio Sgarbi in un’intervista a OGGI, a un anno dalla morte del giornalista e conduttore televisivo. «Se Pavarotti avesse cantato nel deserto, nessuno lo avrebbe conosciuto; il Costanzo Show è stato la Scala di tanti, e di alcuni Pavarotti. Per questo parlo di madre: lui ha rappresentato la creazione. Tu esistevi già e avevi le tue potenzialità, lui ti generava. E, infatti, ha generato tanti figli, come una grande madre».

Racconta il critico d’arte: «La prima volta al Costanzo Show ci litigai. Ero annoiato da una storia strappalacrime e lo dissi, lui si arrabbiò: “Se non le va bene come conduco il programma, si faccia il suo talk show e lo conduca lei”… Tornai due anni dopo e diedi della “str…” a una professoressa che mi aveva dato dell’asino per cinque volte perché non apprezzavo le sue poesie. Quella fu la prima querela che beccai: dovetti darle 60 milioni di lire. Da lì, imparai a dare della capra».

E aggiunge: «Maurizio non morirà mai perché la sua eredità è viva. E poi Costanzo è sua moglie Maria. Lei è come lui, fa la stessa tv ma in un modo ancora più potente, perché mentre Costanzo aveva a che fare con persone famose o con un potenziale, lei costruisce la sua televisione con il nulla».

