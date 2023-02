“MAURIZIO CROZZA FINORA NON È RIUSCITO A FARE QUEL SALTO DI QUALITÀ CHE IN MOLTI CI AUGURAVAMO” - ALDO GRASSO STRAPAZZA “FRATELLI DI CROZZA” SUL NOVE: “ORMAI NON È PIÙ UNO SHOW TELEVISIVO, È SOLO UNA PASSERELLA DI IMITAZIONI: ALCUNE RIESCONO MEGLIO; ALTRE MENO (MODESTE LE CARICATURE DI MELONI E ZELENSKY). L’IMPRESSIONE È DI ASSISTERE AL ‘FATTO QUOTIDIANO ILLUSTRATO’ - QUESTO STALLO DOVREBBE PREOCCUPARE IL SUO AGENTE BEPPE CASCHETTO: SE IL PROGRAMMA NON È ALL’ALTEZZA..."

Estratto dell’articolo di Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

È tornato Fratelli di Crozza ma […] è sempre lo stesso (Nove). Ormai non è più uno show televisivo, cioè qualcosa di pensato, di scritto, di costruito. No, è solo una passerella di personaggi e soprattutto di imitazioni: a Crozza alcune riescono meglio e sono i suoi cavalli di battaglia (Berlusconi, Feltri, De Luca), quelle che fa davanti al pubblico; altre meno (modeste le caricature di Meloni e Zelensky) e sono quelle registrate in precedenza, per non rischiare qualcosa nella diretta/differita.

maurizio crozza imita giorgia meloni e volodymyr zelensky

L’impressione è di assistere non più a Fratelli di Crozza ma al Fatto Quotidiano Illustrato […] Il problema non è solo di pigrizia ideologica […] ma […] tecnico: Fratelli di Crozza procede con il pilota automatico, non c’è più narrazione ma solo accumulo. Questo stallo dovrebbe preoccupare innanzitutto il suo agente Beppe Caschetto: è vero che portando Crozza sul Nove ha fatto il colpo della vita ma se poi il programma non è all’altezza del cospicuo investimento che il network ha fatto, finisce che il ritorno d’immagine negativo ricada sull’intera scuderia.

imitazione di bonaccini by crozza 4

Dell’imitazione della Meloni e di Zelensky abbiamo già detto (lo scrivo con dispiacere: mi rattrista vedere Crozza ridotto a imitatore, alla caricatura grossolana tanto per strappare l’applauso), modesta anche quella di Stefano Bonaccini […] così così quella del ministro Nordio […] a rimetterci è proprio Crozza che finora non è riuscito a fare quel salto di qualità che in molti ci auguravamo.

maurizio crozza imita giorgia meloni 1 crozza nordio maurizio crozza imita zelensky 4 fratelli di crozza