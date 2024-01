“A ME PIACE CORTEGGIARE I RAGAZZI GAY. NON HO MAI AVUTO UN PARTNER ETERO, NON PENSO POTREI MAI AVERLO”. LO DICE QUEENIE SATEEN, 32 ANNI, NEL PORNO DA UN ANNO E MEZZO: "QUALCUNO CHE NON SIA ALMENO BISEX O 'FLUIDO' NON CREDO MI CAPIREBBE" - BARBARA COSTA: “E’ STATA SCELTA COME NEO AMBASCIATRICE DI PORNHUB E QUESTO VUOL DIRE CHE I MILIONI DI PERSONE CHE OGNI GIORNO CONTRIBUISCONO AI MILIONI E MILIONI DI CLICCATE DI PORNHUB, TI GUARDANO, TI CONOSCONO, SANNO CHI SEI E TI…”

Barbara Costa per Dagospia

queenie sateen 3

“Sono un uomo gay nel corpo di una donna iper femminile. A me piace corteggiare i ragazzi gay. Sono attratta dai ragazzi gay. Io non ho mai avuto un/a partner etero, non penso potrei mai averlo. Qualcuno che non sia almeno bisex, o etero, ma fluido, non credo mi capirebbe”. Lo dice Queenie Sateen, 32 anni, nel porno da un anno e mezzo, e neo ambasciatrice Pornhub! E che significa essere ambasciatrice Pornhub?

queenie sateen 2

Significa che il tuo nome e viso e corpo da ogni lato e nel caso di Queenie specie il c*lo rifatto e pompato, sono in evidenza, promozione, sono sponsor di tutto ciò che Pornhub fa. Significa che i milioni di persone che ogni giorno contribuiscono ai milioni e milioni di cliccate di Pornhub, ti guardano, ti conoscono, sanno chi sei. Pornhub è un potere. Chiunque rida o non creda alla verità di queste 4 parole, è in errore. Pornhub è la piattaforma che si pappa più traffico, è la più vista. E se ne diventi nome di punta, ambasciatrice appunto, sta a dire che, baby, ce l’hai fatta!!!

queenie sateen 19

A me fanno tenerezza i piagnistei dei flop televisivi. Ma quali flop, ma scusate, quali ascolti si stima di poter raggiungere, oggi??? La TV è un passatempo come un altro che nel presente deve vedersela con questi mostri dell’intrattenimento che stanno in rete. Pornhub non ha rivali e se la TV piange l’emorragia di ascolti non credo che non lo sappia che tanti e tanti la tradiscono coi siti porno. Sicuro.

queenie sateen 1

Tanti che fino a 10, 15 anni fa passavano il tempo davanti alla TV, ora lo passano davanti allo schermo di uno smartphone, di un PC, e non torneranno indietro. Passano il loro tempo in modalità ma soprattutto fruibilità e mobilità diverse, possono scegliere, e tanti di massima scelgono il porno, sui siti porno, su OnlyFans, dove e come lo preferiscono.

queenie sateen 18

Se la TV vuole seguitare a crogiolarsi in un mondo finito, Pornhub se ne sbatte e di ogni Paese in cui appare sa bene la concorrenza TV che può temere: i grandi appuntamenti sportivi – in Europa, la finale di Champions League, ad esempio, negli USA, il Superbowl – e specifici eventi di massa che in Italia sono il Festival di Sanremo, e che altro? I dati di Pornhub non si smentiscono: il traffico qui in Italia a Pornhub cala soltanto per le ugole di Sanremo, la serata finale, e per le finali sportive. Stop.

queenie sateen 5

Sicché, essere scelta come brand ambassador di Pornhub, a livello di notorietà, è una f*gata assoluta. E Pornhub ha scelto Queenie Sateen perché vuole assolutamente rifarsi l’immagine. Il 2023, se a livello monetario per Pornhub è stato un altro boom, a livello di immagine e di comunicazione… per niente. Pornhub ne è uscito ammaccato.

queenie sateen 20

Le accuse, i numerosi procedimenti che lo tacciano di non monitorare a sufficienza il consenso di chi sta nelle migliaia e migliaia di video su Pornhub quotidianamente caricati, muovono a macchiarlo. Fateci caso: si incolpa sempre e solo Pornhub, come se i video senza consenso fossero solo su Pornhub. Ma non è così, i video quelli veri, di violenza, sopruso, stanno in maggioranza nel deep web. Sicché, perché sempre e solo Pornhub?

queenie sateen 4

Perché Pornhub è ricchissimo, di conseguenza si ha la possibilità, se riconosciuto colpevole, di ricavarci risarcimenti lauti (chi denuncia Pornhub, appena Pornhub offre una transazione extragiudiziaria, la accetta di buon grado!) e inoltre… Pornhub è un potere, Pornhub ha una visibilità incredibile e impari ad altri, di conseguenza i politici e le organizzazioni che lo prendono di mira, ne godono di visibilità riflessa. Cioè fama. Mediatica. Sacro Graal odierno.

queenie sateen 21

Ovviamente Pornhub non ci sta, a passare per orco, e se ha cambiato nome alla casa madre che lo raccoglie nel nido dei siti porno più potenti (non più Mindgeek, bensì Aylo, un conglomerato porno che compie 20 anni proprio nel 2024, e che ha come zona di mercato “il mondo intero”!!! Aylo è padre di Pornhub, YouPorn, RedTube, e mooooolti altri porn tube. E Aylo è padre di studios porno che si chiamano Brazzers, Reality Kings, Mofos, e mooolti altri), in contemporanea ha fatto piazza pulita della sua vecchia dirigenza. Di botto.

queenie sateen 6

Senza avvertire i media. Il direttore e supervisore massimo dei contenuti Pornhub è una donna, Sana Gaziani. A capo della comunicazione c’è una donna, Alexzandra Kekesi, e è stata lei a scegliere Queenie Sateen neo ambasciatrice Pornhub. Con questo obiettivo: si vuole promuovere un nuovo messaggio porno che rispecchi appieno ciò che il porno oggi è, inclusivo di ogni sesso e identità e percorso sessuale, di ogni etnia, e una professione svolta da persone adulte e consapevoli e consenzienti.

queenie sateen pornhub

Si vuole promuovere ciò che il porno oggi è, una realtà imprenditoriale ed economica e di mercato senza confini, eccezionale, manageriale, e movente montagne di denaro. E che influenza, è e fa cultura. Il porno, con Pornhub, e con le cospicue società imprenditoriali innestate negli USA, in Europa, in larga parte dell’Asia, tra loro concorrenti sì, senonché strette alleate quando serve, scommette di prendersi più potere di quello che ha.

queenie sateen

Di entrare in quei Paesi dove lo vedono in vpn, in anonimo, perché chi lì sta al governo ha le p*lle tremanti per la libertà a cui invita Pornhub. Il porno avanza e vuole una regolamentazione che sia a ferrea difesa dei minori ma che in alcun modo leda la libertà di espressione degli adulti che il porno lo fanno, né la libertà di chi adulto ha ogni diritto di accedervi.

queenie sateen 7

E se non vi ho convinto, se restate scettici sul potere sociale, e politico, di Pornhub, si chieda ad esempio al signor Putin perché nonostante il suo blaterale contro l’Occidente, contro i "pervertiti e immorali" valori dell’Occidente, di cui Pornhub è segno, perché Putin Pornhub a casa sua, nella Russia sua, non lo spegne?

queenie sateen porn video

Putin potrebbe farlo, minaccia di farlo, ma non lo fa. Non è che non lo fa perché c’ha paura di ciò che nel suo popolo, senza Pornhub, si può scatenare? E com’è che quelli che strillano contro l’Occidente, in Occidente, dicono di no, ma su Pornhub ci stanno, e di Queenie Sateen, di ciò che su Pornhub fa e sfoggia, non ne fanno a meno? E com’è che le vittime – singoli, gruppi – di Pornhub, appena Pornhub sgancia i soldi, non frignano più? Passata la bua?

queenie sateen pornhub 2 queenie sateen 13 queenie sateen 17 queenie sateen 16 queenie sateen 14 queenie sateen 15 queenie sateen 11 queenie sateen 8 queenie sateen 9 queenie sateen 10 queenie sateen 12 queenie sateen pornhub 1