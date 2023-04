Ivan Rota per Dagospia

“Meghan Markle è pronta a candidarsi in politica”. Secondo il The Sun la duchessa starebbe avrebbe versato cifre stellari alla società di pubblicare relazioni di Katie McCormick Lalyveld, che vanta nel suo curriculum clienti di spessore come lady Obama e Hilary Clinton.

Dopo che persino i reality hanno applicato il politicamente corretto, ci pensa Fiorello ogni mattina a regalarci godurie linguistiche. Ogni mattina la rubrica già di culto Meteo Minkia, starring Neri Marcoré, alla quale stamani si è aggiunta l’ormai televisiva Sofia Goggia che, durante un siparietto con il conduttore, si è lasciata scappare un “porca puttana”. In sottofondo Madame canta Il Valzer del Moscerino. Viva (davvero) Rai Due e Fiorello.

E la guerra continua. Ecco cosa ha dichiarato Gerard Piqué : “… non ho affrontato momenti facili nell’ultimo periodo. L’anno passato è stato duro, la mia ex è latinoamericana… tu non sai quello che ho subito sui social network. Di gente che è fan della mia ex compagna, a loro non importa nulla. Quelli non hanno una vita, stanno lì con il telefono in mano. E che importanza posso dar loro? Zero. Non conoscono nulla della vita, sono come dei robot. Li tratto come se fossero degli automi”. E Shakira poteva stare zitta? Ecco cos’ha detto: “Sono orgogliosa di essere latinoamericana”.

Anche questo Grande Fratello Vip c’è lo siamo levato dai coglioni : ieri sera tutto all’insegna di un finto buonismo con i sei finalisti “sorpresati” da famiglie e amici. Abbracci a non finire (anche meno). E che dire di Oriana Marzoli e Nikita Pelizon, nemiche giurate, che su ordine di Alfonso Signorini si tengono per mano per il verdetto finale?

La “regina degli unicorni”, amante degli elfi e delle fate, la ragazza che abbraccia gli alberi a ama l’universo intero li ha fatti fuori tutti. Nikita Pelizon ha vinto il Grande Fratello Vip senza urlare, con una calma zen che l’ha fatta amare. Sicuramente ha anche recitato una parte, ma il pubblico ha premiato una persona diversa. A Oriana, arrivata seconda, dalla rabbia le si sono accorciate le extension. Ha trovato però il suo Daniele Dal Moro ad aspettarla fuori dallo studio. Terzo Alberto De Pisis che per poco Signorini non lo fa Papa. E chi butta il sale grosso nello studio e nei camerini contro la sfiga?

Purtroppo anche la sorpresa attesa per sei mesi da Giaele De Doná non ha deflagrato: l’ arrivo del mortifero marito americano Brad (& Breakfast) è stato moscissimo e stucchevole. La preferivamo come profetessa dell’ amore libero e della coppia aperta …

I dolori del giovane Signorini: “Avrei visto bene in finale Antonino Spinalbese Inizialmente ci aspettavamo la solita storia del personaggio che si presenta come l'ex di Belen, invece ha saputo fare un suo percorso". Cosí ha detto Alfonso Signorini al GF Vip Party.

Gira la battuta: “Le sorelle Incorvaia vanno nei reality per trovare marito”, Clizia ha trovato Paolo Ciavarro, in questa edizione Micol ha trovato Edoardo Tavassi. Mitica Clizia che fa la sorpresa alla sorella e le dice : “ Il Grande Fratello é sociologico!”

E la bambola assassina poteva risparmiare una parola cattiva? Quando al primo televoto, Nikita vince e Micol Incorvaia viene eliminata, Antonella Fiordelisi gode immensamente: “ Una é fatta”. Al secondo televoto vince Oriana Marzoli e via Tavassi. Il terzo elimina Giaele e De Pisis finisce medaglia di bronzo.

Sempre la Fiordelisi, dopo la vincita dell’ amica Nikita, si é scatenata sui social prendendo un po’ tutti per il culo: su Twitter scrivendo ABBIAMO VINTO: “Un bacio carignos a tutti . Fate sogni e non Incubi stanotte. #donnalisi #nikiters #fiorde #nikella #persia #abbiamovinto“; su Instagram: “Un bacio a tutti gli spartani! E’ stato bello, è andato proprio come nella storia”.

Incredibile Sonia Bruganelli: da rivedere in loop mentre guarda Alberto De Pisis che incontra la mamma. Da urlo. Tanto buonismo sicuramente non piace nemmeno a lei. Tanto sarà il suo ultimo anno da opinionista al Grande Fratello Vip.

Il GF Vip come Guerre Stellari. Il conduttore, a inizio puntata, rivolgendosi ai finalisti dice: “ Che l’empireo sia con voi” . E poi: “ A fare la differenza é il cuore’. A dire il vero , un po’ di culo non guasta.

