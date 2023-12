I CAPOLAVORI DI GINO PAOLI RESISTONO AI DECENNI, COSA CHE NON SI POTRÀ DIRE DEL SUO FONDOSCHIENA

DAGOSELEZIONE

meme elodie gino paoli 4

Perchè cazzo è in tendenza?

@PercheCazzo

“Elodie” vs “Gino Paoli”

È il dissing che forse chiude un anno incredibile.

In soldoni Gino in un intervista ha detto che oggi le cantanti mostrano il culo per emergere, mentre ai suoi tempi c’erano vere cantanti.

Elodie gli ha dato della merda

Che anno epico il 2023, ci mancherà

Andrea Box

@andreabox0

Gino Paoli dopo la risposta di Elodie: «Sono stato male interpretato. Oggi non è importante quanto tu sia brava a cantare, ma che tu sia gradevole»

Claudio Plazzotta

@Claplaz

Sul tema Gino Paoli e cantanti che mostrano il culo mi premeva ricordare:

- Ha 90 anni, gli si perdona tutto quello che dice.

- Mina ha molto usato gambe, minigonne, pure le tette...

- La Vanoni ha fatto addirittura un servizio su Playboy

- Elodie perché si è così arrabbiata?

meme elodie gino paoli 6

Gordon

@grigbollling

Gino Paoli sarà pure una merda ed Elodie una bella persona, ma il primo è un artista che ha scritto cose indimenticabili l'altra è una cubista.

Debora Attanasio

@DebAttanasio

Comunque Gino Paoli che parla di rispetto del corpo quando si è sparato un colpo al cuore e ha avuto più alcol che sangue nelle vene un po' mi fa tenerezza, povero vecchiettino che vive del ricordo di quando i cu*i glieli sbattevano in faccia e non protestava.

DiegOasis

@DiegoASR86

Solo in questo paese una nullità artistica totale come Elodie può parlare di un monumento come Gino Paoli.

Torna a far vedere il culo che giusto quello puoi fare.

Miracolata

melinda

@_mattia_meli

meme elodie gino paoli

gino paoli invidioso di elodie perché l’unica cosa che può mostrare lui sono le dentiere e la demenza senile

Giulia Capuleti

@capuleti_giulia

A parte la finezza che per Elodie è un optional, vorrei ricordare che i capolavori di Gino Paoli resistono ai decenni, cosa che non si potrà dire del suo fondoschiena.

Dr. Giancarlo

@doctorgis84

#Elodie che insulta Gino Paoli per una critica costruttiva è il classico esempio della mentalità squadrista di chi si sente stocazzo senza averne avuto merito. #GinoPaoli

Eclipse of wine

@EclipseOfWine

Gino Paoli ha scritto "La gatta" ed "Il cielo in una stanza" 62 anni fa, e si cantano ancora...

#Elodie, quando le se ne caleranno le tette nessuno ricorderà neanche il titolo di una sua canzone...

meme elodie gino paoli 5

#Differenze

Il Conte Liotta

@liottagio

Elodie fa una cosa lecita: da donna libera, piacente e intelligente sfrutta la propria immagine per ammaliare i maschi arrapati e tossici che tanto depreca nei suoi discorsi.

Gino Paoli dice la verità e lei non può discuterlo perché l'arte non ha bisogno di approvazione morale.

Pietro

@Hepicuro

Proverbio cinese Sempre meglio una #Elodie nuda che un Paoli puttaniere

Giorgio

@simplyGiorgio

Che poi Elodie potrà sempre cantare "il cielo in una stanza" ma Gino Paoli non potrà mai cantare "A fari spenti"

Sclera Ebbasta

@urlucon

meme elodie gino paoli 3

Elodie può scrivere Senza Fine ma Gino Paoli non potrà mai scrivere

UNO DUE TRE ALZA IL VOLUME NELLA TESTA È QUI DENTRO LA MIA FESTA BABY

?nrih

@danselavienrih

Gino Paoli se l’è presa perché non è stato ospite all’Elodie Show

Emanuele Bertola

@lozirion

Quelli che dicono che è tutta invidia non sanno di quali contorsioni da pole dancer è capace Gino Paoli dopo il sesto Campari.

#GinoPaoli #Elodie

Laura Fontana

meme elodie gino paoli 1

@beatandlove

Capisco che Elodie pensi che il culo chiacchierato sia il suo ma voglio credere che Gino Paoli si riferisse ad Arisa

Giorot74

@Giorot74

Gino Paoli ha 90 anni.

E' sopravvissuto alla droga, ad un colpo di pistola autoinflitto, al proiettile che si è fermato ad un minicazzo dal cuore e sta ancora lì, alla voce di Stefania Sandrelli che se ve la ricordate in Arturo Arturo, Dio mio!!!

Sopravvive pure a Elodie!

ARTICOLI CORRELATI

meme elodie gino paoli 2 gino paoli elodie1 elodie gino paoli 1 gino paoli elodie2 elodie gino paoli 2 gino paoli elodie3