“DALLA MELONI UN SILURO A CHIARA FERRAGNI, NUOVO LEADER DELL'OPPOSIZIONE” – L’IRONIA DI FIORELLO SULLA INFLUENCER (PER MANCANZA DI TERMOMETRI) TRAVOLTA DALLE CRITICHE, ANCHE DELLA SORA GIORGIA, PER L’AFFAIRE BALOCCO - "IL FIGLIO DI ELON MUSK SI CHIAMA 'X AE A-12' E LO HA AVUTO NATURALMENTE. PERCHE' LUI HA GENERATI ANCHE CON L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE, ANCHE CON QUALCHE RAZZO"

(ANSA) "Sui giornali di oggi si leggono dei titoli pazzeschi. Sentite questo: 'Meloni assalto a Schlein'…Prossimamente su Netflix!". Inizia così, nel glass natalizio del Foro Italico, la nuova settimana all'insegna del buonumore a Viva Rai2! con il "Mattin Show" capitanato da Fiorello, in compagnia di Biggio, Casciari e di tutta la banda. Tra i temi più scottanti della politica, si parla di Atreju.

"Meloni: siluro a Schlein e Ferragni" legge lo showman dalla rassegna stampa, che subito commenta rivolta a Biggio a Casciari: "La Presidente del Consiglio prima se la prende con il leader dell'opposizione e subito dopo attacca la Schlein". Non poteva di certo mancare un riferimento anche all'ospite principale di questa edizione di Atreju, Elon Musk, che ha preso parte alla Festa di Fratelli d'Italia accompagnato dal figlio.

"Il figlio di Elon Musk si chiama X AE A-12 e lo ha avuto naturalmente" ironizza Fiorello "perché lui ne ha generati anche con l'Intelligenza Artificiale, anche con qualche razzo". Lo showman prosegue: "Musk afferma di averlo chiamato così dal nome del suo social network, ma evidentemente quello dell'ufficio anagrafe si è addormentato sulla tastiera…Del resto, non è che Briatore ha chiamato il figlio 'Billionaire', ma con un nome normalissimo come Nathan Falco. Torniamo ai nomi tradizionali, come Rosario!" continua. "Musk comunque si fa influenzare, recentemente si è fatto fotografare con Salvini, per cui il prossimo figlio lo chiamerà 'Ponte'…". Non manca, infine, un commento sullo scontro relativo alle pensioni dei medici. "Pensate al reparto geriatria, con i medici di 72 anni, più vecchi dei pazienti!", esclama Fiorello.

LA NEMESI DI CHIARA FERRAGNI

Nadia Ferrigo per “la Stampa” - Estratti

Nessun post, l’ultimo è di quattro giorni fa. Nessuna storia, nessuna dichiarazione, buio e silenzio assoluto. Pure i commenti, dopo averne ricevuti a migliaia, sono bloccati. Chiara Ferragni spegne l’interruttore della sua diretta senza pause, è la seconda, forse terza volte che accade da quando è la regina indiscussa delle influencer e racconta a mezzo mondo, se non proprio tutto, quasi tutto.

Che farà adesso? Se la risposta via stories a caldo è un grande classico di Fedez, di lei non si ricordano sfuriate a favore di telecamera, mai. Mai una parola sgarbata o un pensiero che non sia costruttivo e motivante e incoraggiante. Nemmeno un broncio o una lamentela dal terapista di coppia, almeno non a favore di telecamera. Dopo il bacio sul palco di Sanremo e il litigio, Fedez è provato, torna a casa, diserta la festicciola in camerino. Pure lì ci sono le telecamere: quelle del festival più seguito del Paese prima, quelle di Amazon che con qualche mese di distanza ci portano nel backstage. Chiara sarà pure provata, ma resta: festeggia con il suo team e la sua famiglia, sorride, non molla.

Quando molla, spegne. Spegne tutto. Non ci sono mezze misure nel luminoso, scintillante reality di casa Ferragnez. Così dopo la batosta della campagna di beneficenza che forse di beneficenza non era, Chiara si è trasformata dalla più splendente regina delle campagne pubblicitarie alla più celebre vittima.

