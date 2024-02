“MEMO REMIGI CHIEDE SCUSA ALLA RAI, AL PUBBLICO MA NON A ME" – JESSICA MORLACCHI RINFOCOLA LA POLEMICA COL CANTANTE TORNATO OGGI PER LA PRIMA VOLTA IN RAI (NEL PROGRAMMA DI PIERLUIGI DIACO 'BELLA MA' SU RAI2) - NELL'OTTOBRE DEL 2022 MEMO REMIGI ERA STATO ALLONTANATO DAL SERVIZIO PUBBLICO PER UNA MANO MORTA NEI CONFRONTI DELLA MORLACCHI DURANTE LA TRASMISSIONE DI SERENA BORTONE – LA REPLICA DEL CANTANTE ALLA MORLACCHI: "LE SCUSE? GIA' FATTE, IN PUBBLICO E IN PRIVATO" - VIDEO

https://video.corriere.it/spettacoli/memo-remigi-torna-tv-ribadisco-mie-scuse-rai-pubblico/de99f088-c1d9-11ee-9739-9c6ba6d141e5?vclk=video3CHP%7Cmemo-remigi-torna-tv-ribadisco-mie-scuse-rai-pubblico

MEMO REMIGI JESSICA MORLACCHI

(Adnkronos) "Le scuse alla Morlacchi? Già fatte, in pubblico e in privato. Quante altre volte devo farlo?". Memo Remigi, intervistato dalla AdnKronos, replica così alla cantante che in un suo post ha lamentato il fatto che l'artista - oggi durante il programma 'Bella Mà' condotto da Pierluigi Diaco su Rai2 - abbia chiesto scusa all'azienda e al pubblico ma non a lei. "L'ho fatto più volte, in più occasioni, sia pubbliche che in privato - riferisce Remigi - sia alla Morlacchi anche personalmente, sia alla Bortone, sia alla Rai, fin dall'inizio e ogni volta che ho avuto l'opportunità di farlo".

memo remigi palpeggia jessica morlacchi 2

Memo Remigi ricorda che "con Jessica ci siamo sentiti, perché dovevamo andare insieme a 'Domenica In' per un mio ritorno alla Rai; poi l'appuntamento è saltato e di conseguenza non ci siamo più visti e non abbiamo più toccato l'argomento. Ero disponibilissimo a rivederla a 'Domenica In' ma la conduttrice Mara Venier ha poi preferito riempire quello spazio tv invitando tanti cantanti di una certa epoca che hanno fatto la storia del 'Festival di Sanremo' e della musica leggera italiana". L'artista riferisce di "aver avuto più volte richieste da parte della Rai di rientrare in tv, ma poi la cosa non si è mai conclusa. Finalmente, dopo 15 mesi di 'segregazione', si è aperta questa porta da parte dell'azienda, soprattutto dal capo struttura Rai del Day Time che cura sia 'Domenica In' che il programma 'Bella Mà' di Pierluigi Diaco, dove sono andato ospite oggi per illustrare i miei sessanta anni di carriera.

Ho richiesto scusa all'azienda e al pubblico, dovevo ancora una volta chiedere nuovamente scusa alla Morlacchi? Non ci ho pensato, ma ora basta! Ora guardiamo avanti, io ho sofferto le pene dell'inferno e ho subito traumi familiari incredibili, con i miei nipoti che si sentivano dire dai compagni di scuola che il loro nonno era quello che toccava il c... alla Morlacchi". (di Enzo Bonaiuto)

jessica morlacchi foto di bacco (2)

JESSICA MORLACCHI

Da adnkronos.com

Jessica Morlacchi non ci sta. E sui social si sfoga contro il ritorno in tv di Memo Remigi. Sulle storie di Instagram, Morlacchi, evidentemente seccata, ha pubblicato un cartello a caratteri cubitali dove scrive: "Chiede scusa all'azienda, al pubblico, ma non a me. Mah".

Il cantante e autore di tanti brani famosi è tornato oggi per la prima volta in Rai, nel programma di Pierluigi Diaco 'Bella Ma' su Rai2, dopo l'allontanamento dal servizio pubblico avvenuto nell'ottobre del 2022 proprio per una molestia a Jessica Morlacchi (le riprese mostrarono Remigi che faceva scendere la mano sul fondoschiena della cantante) durante la trasmissione di Rai1 'Oggi è un altro giorno', ci cui entrambi erano ospiti fissi.

jessica morlacchi

Oggi Remigi, ospiti di Diaco ha detto: "Ci tenevo a ribadire le mie scuse all'azienda e soprattutto al pubblico: sono convinto che nella vita tutti sbagliamo e io in sessanta anni di carriera sbagli ne ho fatti diversi, più o meno gravi. Quello che ho fatto è stato un gesto di grande incoscienza, che mi è costato molto", ha aggiunto, senza però mai nominare Jessica Morlacchi.

jessica morlacchi foto di bacco (1)

BORTONE REMIGI MORLACCHI la palpatina di memo remigi a jessica morlacchi la palpatina di memo remigi a jessica morlacchi memo remigi palpeggia jessica morlacchi 5