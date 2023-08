“MENTRE GRATTI GLI ULTIMI SOLDI NON MI NOMINARE MAI PIÙ” – MARRACASH RISPONDE A MORGAN CHE NELLA SUA SBROCCATA A SELINUNTE AVEVA RIVOLTO AL PUBBLICO INSULTI OMOFOBI (“FROCIO DI MERDA”) DICENDO: “IO SONO UN PERSONAGGIO, ANDATE A VEDERE MARRACASH, FEDEZ” – IL RAPPER: "BELLA PER LUI CHE ANCORA RIESCE A FARSI PAGARE DA TV E PROMOTER CHE CI CASCANO" - IL CANTANTE SI SCUSA VIA SOCIAL: "UNA PESSIMA CADUTA". MA IL CASO IMBARAZZA LA RAI - VIDEO

“Fr0c*o di merda”. Ieri a Selinunte Morgan ha insultato il pubblico. Ora attendiamo che la Rai escluda qualsiasi tipo di collaborazione con lui (dalla 2ª edizione di #StraMorgan a un eventuale #Sanremo2024), come deciso con altri artisti nei mesi scorsipic.twitter.com/DxP3axxvv8 — Cinguetterai ? (@Cinguetterai) August 27, 2023

(ANSA) "Morgan, bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci cascano. Ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più". Marracash, in una storia su Instagram, risponde così a Morgan che ieri a Selinunte, durante uno spettacolo, al pubblico che lo invitata a cantare aveva risposto di andare a vedere Marracash o Fedez. Morgan si era poi scusato.

Estratto dell'articolo di Michela Tamburrino per la Stampa

Insulti omofobi, turpiloquio e grida dal palco di quello che doveva essere un omaggio alla bellezza. No, Morgan proprio non ce la fa. E alla provocazione del «pubblico pagante», come cantava De Gregori, Morgan reagisce in modo scomposto, esonda a tal punto che poi di quel turpiloquio si deve scusare. Ecco che cosa ha fatto il nuovo astro della nuova Rai dove certamente oggi si sentirà cocente il bruciore dell'imbarazzo.

Lo scenario stavolta è ancor più suggestivo di quello che lo vide protagonista con Vittorio Sgarbi al Maxxi dove le male parole uscirono in stereofonia ad opera dei due: qui parliamo del Parco Archeologico di Selinunte dove il nostro, sabato sera, teneva un concerto-lezione « Segnali di vita e di arte» dedicato a Franco Battiato, nell'ambito appunto del Festival della Bellezza. Qualche spettatore, avvezzo più ai social che ai concerti, ha urlato a Morgan che con le sue interpretazioni Battiato moriva per la seconda volta è che andava «Fuori tema».

marracash

Ovviamente il cantante, legatoal cantautore siciliano che lui considera un maestro, una delle figure centrali del suo percorso musicale, ci è cascato in pieno: «Avete rotto il c...o, ho dei sentimenti, c...oni» e dunque rivolto allo spettatore insoddisfatto ha chiosato: «Io sono un personaggio, andate a vedere Marracash, Fedez... F...o di m...a». E altri insulti generalizzati a un «pubblico di m...a» e la risoluzione di non più cantare davanti a gente «tanto stupida».

Esternazioni omofobe che hanno fatto il giro dei social: e in molti hanno chiamato in causa la Rai, visto che per lui sono in scaletta dei programmi televisivi, oltre alla ripresa di una seconda stagione di «StraMorgan», senza considerare la possibilità, in un Il futuro prossimo, nel 2025, di vederlo assumere la conduzione del Festival di Sanremo. Lui nega ma i suoi tanti sponsor, primo tra tutti proprio Sgarbi, premono per che questo avvenga. A proposito, anche sul punto Sanremo erano volate parole grosse ma dall'altra parte del contendere, allora, c'era Fiorello, uno che tutto sa gestire e volgere al meglio.

E mentre Sky che lo vede tutor e giurato in «X Factor», partenza il prossimo 14 settembre, in fondo può far finta di nulla, date le scuse profuse e stante il fatto che si tratta comunque di una pay tv e dunque non deve rispondere ai cittadini che pagano il canone, la Rai da tv pubblica non potrebbe far finta di niente.

Oltretutto Morgan con la sua ultima uscita è balzato in trend topic. La rete e il popolo di X (l'ex Twitter) chiedono se sia il caso che il cantante si faccia vedere logato Rai nella seconda edizione di «StraMorgan» , programma di Rai 2 condiviso con Pino Strabioli, che gli ha appena fatto vincere il premio Lunezia. Che Sky abbia nel suo reclamo l'inclusività, non toglie alcuna presa di posizione morbida dell'emittente, anzi si ritiene plausibile che possa perdonare, non è la prima e non sarà di certo l'ultima.

In Rai, nell'ultima domenica di agosto si preferisce temporeggiare anche perché nel frattempo Morgan, conscio di averla sparata grossa, intasa Instagram con dichiarazioni contrite di pentimento: «Nulla giustifica le cose che ho detto. Non sono omofobo... Tutti possono sbagliare e io ho commesso un errore... se possibile, vi prego di accettare le mie scuse...».

