“MENZOGNE SU DI ME, RISPONDO CON UN FUMETTO”- ZEROCALCARE REPLICA ALLE ACCUSE DI MERLO DOPO LA DEFEZIONE DA "LUCCA COMICS": "L’ODIO PER OGNI FORMA DI ANTISEMITISMO E DI RAZZISMO NON DOVREBBE SIGNIFICARE CHIUDERE GLI OCCHI DI FRONTE AI BOMBARDAMENTI SU GAZA, COME PRETENDE CHI STA CERCANDO DI SCHIACCIARE E BLINDARE IL DIBATTITO. FINCHÉ CONTINUEREMO A FARE IL TIFO PER UNO STATO CONTRO L’ALTRO, CONTINUEREMO A SCEGLIERE QUALE MASSACRO GIUSTIFICARE E QUALE CONDANNARE, MAGARI SULLA BASE DI…"

Estratto da corriere.it

zerocalcare

«La denuncia o la critica della politica e dei crimini dello stato israeliano, quello di oggi e dei decenni passati, non può essere buttata strumentalmente nel tritacarne dell’antisemitismo». Si intitola “Corto circuito - Appunti e cronistoria della vicenda Lucca Comics” l’ultima striscia di Zerocalcare con cui il disegnatore replica su Internazionale a tutte le accuse che gli sono piovute addosso dopo la decisione di ritirare la sua partecipazione alla manifestazione toscana.

«Lo so che parlare ancora di Lucca mentre a Gaza continua incessante il massacro è grottesco ma al centomillesimo articolo pieno di menzogne che mi mette in mezzo personalmente io o faccio un fumetto o vado in cronaca» la premessa.

zerocalcare

Zerocalcare ripercorre tutto il caso che lo ha coinvolto. Dalla striscia con cui prendeva le distanze dopo aver appreso del patrocinio di Israele a tutte le accuse, sui giornali come via social, che lo hanno raggiunto, da destra come da sinistra (come quelle durissime dell’editorialista di Repubblica Francesco Merlo ). Il fumettista riposta tutto, con disegni e copia e incolla di messaggi. Il suo resoconto è completo. A tutti risponde colpo su colpo, sottolineando la distanza tra le sue posizioni e quelle che gli vengono attribuite.

dont lucca up meme su zerocalcare by emiliano carli

(...)

Zerocalcare sottolinea: «L’odio per ogni forma di antisemitismo e di razzismo non dovrebbe significare chiudere gli occhi di fronte ai bombardamenti che stanno martellando Gaza, come pretende chi sta cercando di schiacciare e blindare il dibattito. Per me è l’esatto contrario». E ancora: «Per me la coerenza non è dire: siccome sono contro il fondamentalismo allora Israele ha il diritto di ammazzare migliaia di palestinesi per vendetta».

La conclusione è netta: «Finché non cambiamo la prospettiva da cui guardare il mondo, finché continueremo a fare il tifo per uno Stato contro l’altro, continueremo a scegliere quale massacro giustificare e quale condannare, magari sulla base di interessi commerciali o militari, che spesso hanno poco a che fare con gli ideali».

zerocalcare copertina l'espresso ZEROCALCARE BOICOTTA ISRAELE zerocalcare merlo zerocalcare