Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

LA DANZA DI MERCOLEDI ADDAMS

«C'è un mostro là fuori!»: Tim Burton approda su Netflix con «Mercoledì», la serie spin-off del celebre franchise dedicato alla Famiglia Addams, ed è subito gotico. Mercoledì (Jenna Ortega) è un'adolescente «disfunzionale» cacciata frequentemente dalle scuole che frequenta. Disperati, e con una scampata condanna per tentato omicidio che segue come un'ombra cupa l'adolescente, Gomez (Luis Guzmán) e Morticia (Catherine Zeta-Jones) decidono che occorre una terapia d'urto per far sì che la loro «bambina» ritrovi la strada smarrita e la iscrivono alla Nevermore Academy, la prestigiosa scuola privata per reietti, da loro frequentata in gioventù.

iman marson e jenna ortega mercoledi

I generi citati entro i cui canoni accogliere le perturbanti avventure di «Mercoledì» farebbero delirare il ministro della Cultura Sangiuliano: teen horror, fantasy, black comedy, sitcom dark, coming of age gotico, detective story e soprattutto humour.

Difficile godere fino in fondo delle imprese di Mercoledì, che impara a usare i propri poteri per scoprire misteriosi antefatti sulla propria famiglia, oltre che per sventare una serie di omicidi che terrorizzano la scuola, senza affidarsi all'ironia di Burton che firma con maestria la regia dei primi quattro episodi. Ma la sua mano si sente per tutta la durata della serie e forse è la stessa mano (Thing) che fa da cavalier servente a Mercoledì, una sorta di Dr Watson al servizio della novella Sherlock Holmes.

MERCOLEDI

In questa cattedrale gotica, costruita con i laterizi delle citazioni, da Harry Potter a Stranger Things , da Edgar Allan Poe a Mary Shelley, da Carrie a Edward mani di forbice , si celebra una storia di anticonformismo, di esaltazione del diverso (l'integrazione passa per la porta più sorprendente: il diritto all'emarginazione), di crescita: la famosa linea d'ombra diventa qui linea di morte, giocando allegramente sui registri più macabri della cultura pop.

