Alla vigilia di un compleanno importante (80 anni il 1° giugno), e mentre sta vivendo una nuova giovinezza tra tv, fiction, spot, musica, Orietta Berti ripercorre con OGGI un po’ della sua vita e della sua carriera, a partire da un piccolo tesoro d’archivio, un servizio fotografico un po’ osè pubblicato dal settimanale nel 1973.

«Quello è il periodo in cui collezionavo camicie da notte, belle come abiti da sera, e anche guêpière, se è per questo. Sono capricci che hai a una certa età… Mi avevano chiesto di posare per Playboy e Playmen. Il direttore per convincermi mi disse che con il compenso avrei potuto comprarmi due appartamenti in centro a Reggio Emilia. “Ma io me ne infischio”, ho risposto, “lei non conosce mia suocera!”».

orietta berti a sanremo

Poi parla di altre “proposte indecenti”: «Una volta chiama a casa Tinto Brass. Risponde mia mamma: “Orietta, al telefono c’è quello che fa i film sporchi”. Lui sente e le spiega: “Ma io non la faccio spogliare, la chiamo per il ruolo di sorella maggiore”. Non se ne fece nulla».

E del suo attuale successo dice: «Prima cantavo tanto all’estero, in Italia non se ne accorgeva nessuno. Ma non ho mai lavorato tanto come in questi ultimi due anni. Faccio tante pubblicità, alla mia età è una cosa rara. E a chiedermi i selfie sono i ragazzi».

