Estratto dell’articolo di Fulvia Caprara per “la Stampa”

valeria golino 2

Alla fine lo dice chiaro e tondo: «Mentirei se dicessi di essere di buonumore. Non è un momento in cui mi sento allegra. Tutto quello che ci circonda comunica un senso di inerzia e di impotenza, non è una fase in cui ci si può sentire fieri, io non lo sono di me stessa, e nemmeno del mondo». Valeria Golino è sempre una magnifica scoperta […]

«Te l'avevo detto» è una frase ricorrente. Le è capitato di sentirsela ripetere e quali reazioni le ha provocato?

valeria golino 3

«Si mi è successo, e mi ha sempre dato molto fastidio. Significa che non sono stata lungimirante, è un rimprovero che mi ferisce, perché mi fa sentire in torto e a me essere in torto non piace mai».

[…] Il passare del tempo da fastidio a tutti. Giusto?

«Certo, a chiunque piacerebbe fermare il tempo, anche a me. […] anche a me dispiace invecchiare, sto attenta a non fare nulla di quello che fa lei, ma certo, in una società come la nostra, dove giovinezza, prestanza fisica, vita eterna, sono un dovere, avverto che, in fondo, i suoi sentimenti appartengono un po' a tutti».

valeria golino

La competizione tra donne, un tema del film, esiste, o è un'invenzione degli uomini?

«La competizione esiste tra tutti gli esseri umani, credo sia una caratteristica individuale, in certi casi, è anche sana, non una cosa di cui doversi vergognare. Oggi non siamo mai gruppo, ma sempre individuo. […]».

A che punto è la parità dei sessi?

«Siamo in una fase complessa […] Mentre, da una parte, cerchiamo di ottenere maggior potere e il rispetto dei diritti, dall'altra continuiamo a tendere al vittimismo e alla separazione. Penso che il traguardo sarà raggiunto quando non ci sarà più questo bisogno di dividere, di dire "noi donne siamo così e voi siete colì", "noi siamo buone e voi siete cattivi". Sono stati fatti passi avanti, ma anche vari indietro».

valeria golino 5

Il femminismo delle ultime generazioni è diverso da quello che le ha precedute ?

«[…] quello che oggi sarebbe importante, sia per noi che per le nuove generazioni, è riuscire a stare in ascolto. Delle donne più grandi e anche degli uomini, che non hanno sempre torto». […]

valeria golino respiro 2