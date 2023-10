“MI DISSERO ‘IL PRESIDENTE LE VUOLE PARLARE IN PRIVATO’…” – FABIOLO FAZIO RACCONTA DI QUANDO BERLUSCONI, DOPO UN'INTERVISTA, LO FECE CHIAMARE: “CORRO DA LUI CHE FA USCIRE TUTTI DAL CAMERINO, MI PRENDE LA MANO E MI DICE: ‘POSSO DARTI UN CONSIGLIO? TAGLIATI LA BARBA. CIAO’” - "L'ADDIO ALLA RAI? A MAGGIO NON SI ERA ANCORA FATTO VIVO NESSUNO PER IL MIO RINNOVO E SO BENE CHE COSA SIGNIFICA NEL CODICE AZIENDALE..."

Alla vigilia del debutto sul Nove, dopo 40 anni di televisione e 20 di “Che tempo che fa” Fabio Fazio dice a OGGI, in edicola domani, che cosa tiene e che cosa butta: «Tengo il programma perché è la mia creatura. La vera sfida non saranno solo gli ascolti: c’è tutto da costruire, una rete da fare. Non sarà semplice riconquistare il pubblico e contaminare il canale con i nostri contenuti. Cosa butto? Ogni tipo di rancore e non perché sia buono: è un fardello che inquina».

Fazio torna sulla ricostruzione proposta dalla Rai e da alcuni giornali dei motivi del “divorzio”: «Ci sono giornali e trasmissioni fatti per menare. Io li ignoro. La verità è molto semplice: a maggio non si era ancora fatto vivo nessuno per il mio rinnovo e so bene che cosa significa nel codice aziendale. Il mio contratto in Rai non è stato confermato, è arrivata una proposta da Discovery- tra l’altro esposta su tutti i giornali - ma nessuno di viale Mazzini si è fatto vivo».

Intervistato anche sui suoi 40 anni di televisione racconta trasmissioni, puntate, interviste che ha più nel cuore, i «no» più difficili da digerire («Quello di Vasco Rossi, più volte. Mi dispiace, credo che abbia un mondo incredibile da raccontare»), qualche errore («Nell’ultimo Sanremo peccai di presunzione e di pigrizia, lo feci uguale a quello che avevo presentato l’anno prima e non andò bene. Lezione imparata») e molti aneddoti. Per esempio su Silvio Berlusconi: «La sua assistente mi chiamò il giorno stesso dell’intervista: “Il presidente le vuole parlare in privato”… Corro da lui che fa uscire tutti dal camerino, mi prende la mano e mi dice: “Posso darti un consiglio? Tagliati la barba. Ciao”».

