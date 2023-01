“MI FAI SCHIFO, QUERELAMI, VAFFANCULO!” – A “CARTABIANCA” PIF VA IN ESCANDESCENZA SENTENDO L’INTERVISTA A UN ABITANTE DI CASTELVETRANO CHE CRITICA L’ARRESTO DI MATTEO MESSINA DENARO (“PER TRENT’ANNI CI HANNO MANGIATO TUTTI”) – LO SFOGO DI PIF: “TI FAREI VEDERE LA FOTO DELLA BAMBINA MORTA A FIRENZE E TI DIREI VAFFANCULO! MI FA PIÙ SCHIFO DI MATTEO MESSINA DENARO. LA GENTE DOVREBBE USCIRE, ESSERE ORGOGLIOSA..." - VIDEO!

«Per me hanno fatto un errore ad arrestarlo. Per trent’anni ci hanno mangiato tutti, dopo trent’anni non è più buono», dice un uomo intervistato dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro in un servizio a Cartabianca su Raitre che ha fatto saltare i nervi in studio a Pif, oltre che a diversi utenti sui social che subito dopo hanno rilanciato il video. […]

Nel suo sfogo, Pif ha poi aggiunto: «Ti farei vedere la foto della bambina morta a Firenze e ti direi vaff! Mi fa più schifo di Matteo Messina Denaro. Queste persone qua mi fanno più schifo del mafioso, perché nel 2023 non è possibile. Vaff!». E poi incalza la conduttrice: «Mi dica il nome e cognome di questo qua e gli dico vaff! Querelami, sei senza dignità! Quando vede queste dichiarazioni qua mi arrabbio e non ci sono giustificazioni».

Pif si dice più impaurito da quel signore «che magari non è mafioso», rispetto a un mafioso vero: [….] “Mi fanno più schifo dei mafiosi veri. Ma stai zitto, ma un minimo di dignità! Ma con quale coraggio guardi i tuoi figli? Ma che uomo sei? Nel 2023 non c’è giustificazione davanti a questo atteggiamento qua. La gente di Castelvetrano dovrebbe uscire, essere orgogliosa e non frequentare più né Matteo Messina Denaro né questa persona qua. Mi sono coronizzato davvero scusami”.

