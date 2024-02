“MI HANNO FATTO FARE IL BALLO DEL QUA QUA STI STRONZI” – SUI SOCIAL GIRA UN VIDEO DI JOHN TRAVOLTA CHE, INTERVISTATO DALLA ABC, PARLA DELLO SCANDALO SANREMESE. PURTROPPO, È UN FAKE: I SOTTOTITOLI NON CORRISPONDONO ALLE VERE PAROLE PRONUNCIATE DALL’ATTORE – L’INCAZZATURA DELLA RAI INVECE È REALE: VIALE MAZZINI MINACCIA UNA CAUSA PER LA PUBBLICITÀ OCCULTA, VIETATA DAL CONTRATTO. I DUBBI: PERCHÉ LA REGIA INDUGIAVA SULLE SCARPE “U-POWER” CON IL LOGO IN BELLA VISTA? E PERCHÉ AMADEUS HA PRONUNCIATO LO SLOGAN DELLA SOCIETÀ, “DON’T WORRY, BE HAPPY”? – VIDEO

1. “MI HANNO FATTO FARE IL BALLO DEL QUA QUA STI S….” LA FALSA INTERVISTA A JOHN TRAVOLTA PER ABC

Da www.bufale.net

L INTERVISTA FAKE DI JOHN TRAVOLTA SUL BALLO DEL QUA QUA A SANREMO

“Mi hanno fatto fare il ballo del qua qua sti s….” la falsa intervista a John Travolta per ABC

Il riferimento è ovviamente al caso della settimana, la performance della “Chicken Dance” immortalata in passato da Romina Power, alla kermesse canora che non potrà essere replicata perché il noto attore non ha firmato le dovute liberatorie.

Ovviamente il video è un falso. E vorremmo poter dire che era un falso “sottile” perché almeno chi lo ha condiviso avrebbe avuto una scusa valida per dire di esserci cascato.

“Mi hanno fatto fare il ballo del qua qua sti s….” la falsa intervista a John Travolta per ABC Facebook, per impostazione predefinita, fa partire i video senza audio, in modo che tu possa scegliere di inserirlo. Pensiamo a chi distrattamente consulta i social nelle pause di lavoro, sui mezzi pubblici o in altri ambienti in cui un’improvviso scoppio sonoro sul cellulare gli costerebbe una severa rampogna o peggio. In questo caso quindi vedendo John Travolta che muove le labbra, qualcuno potrebbe essere tentato di non inserire l’audio e prendere sul serio i sottotitoli.

la repubblica : “ john travolta non ha firmato la liberatoria, l’esibizione non sarà mai più trasmessa in tv”



nel frattempo in loop su twitter: #Sanremo2024 pic.twitter.com/riNCJkFNuR — ? ?’? ???? (@xdebbsxx) February 8, 2024

IL BALLO DEL QUA QUA - JOHN TRAVOLTA AMADEUS FIORELLO

Ignorando che lo spezzone viene dal segmento “alla memoria” della serata degli Oscar, e il reale discorso è infatti un omaggio a Olivia Newton John e altri artisti periti nell’anno precedente.

“Mi hanno fatto fare il ballo del qua qua sti s….” non è una frase mai proferita dall’attore in alcuna intervista.

2. LA RAI CONTRO TRAVOLTA: PRONTI A FARGLI CAUSA PER PUBBLICITÀ OCCULTA, IL CONTRATTO LO VIETAVA

Estratto dell’articolo di Renato Franco per il “Corriere della Sera”

meme john travolta amadeus e ballo del qua qua a sanremo 2

La Rai è pronta a far causa a John Travolta. […] Pubblicità occulta o no? La tv di Stato passa al contrattacco e «oltre a ribadire l’estraneità» alla presunta finalità promozionale dell’esibizione di Travolta, ha «già posto in essere ogni opportuna verifica per fare luce sulla vicenda» e «procederà nei confronti di tutti i soggetti in ordine ai quali dovessero emergere eventuali profili di responsabilità».

Lo spiega Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time, sottolineando che il contratto di Travolta prevedeva il divieto di inserire «elementi aventi direttamente e/o indirettamente valenza pubblicitaria e/o promozionali, anche con riferimento al vestiario e/o accessori se non preventivamente autorizzato per iscritto».

la gag di john travolta a sanremo con amadeus e fiorello 6

Insomma la Rai ribadisce che non sapeva nulla e adombra di essere stata «truffata», nonostante i dubbi sollevati dai balletti di John Travolta rimangano tanti, due su tutti: l’insistenza sull’inquadratura delle sneaker bianche indossate dall’attore e la curiosa coincidenza delle parole pronunciate da Amadeus, «Don’t Worry, Be Happy», lo stesso claim dell’azienda di cui John Travolta è testimonial. Oltre al fatto che lascia perplessi pensare che John Travolta abbia chiamato la Rai per partecipare al Festival, così per il piacere di esserci, senza avere un film in promozione (quindi vien da pensare che il film fossero le scarpe...).

LA COMPARSATA DI JOHN TRAVOLTA A SANREMO SUL SITO DI U POWER

Ciannamea però offre una lettura diversa e assicura che Travolta «era a Montecarlo e si è proposto di venire» anche perché poi doveva girare uno spot a Ventimiglia con Diletta Leotta. Quanto alla mail inviata ai suoi rivenditori da U-Power (l’azienda che produce le ormai famigerate scarpe) con i dettagli della campagna media prevista per il lancio del modello indossato da Travolta e la «comparsa a Sanremo» di una «special star» — resa nota da Selvaggia Lucarelli — «non sapevamo nulla, non c’erano accordi commerciali né informazioni di nessun genere. Non avevamo evidenza di cosa potessero essere queste scarpe». Che adesso sono sulla bocca di tutti...

la gag di john travolta a sanremo con amadeus e fiorello 7

Il direttore Intrattenimento Prime Time aggiunge che «la Rai ha già attivato le opportune procedure legali per rivalerci nei confronti della società» titolare dei diritti di sfruttamento delle prestazioni di John Travolta, la Divina Luna Srl, «posto che il contratto prevedeva espressamente l’obbligo di divieto di introdurre elementi pubblicitari».

In caso di violazione infatti è prevista la possibilità per la Rai di «rifiutarsi di pagare il corrispettivo pattuito (che però era solo un rimborso spese, ndr ) e di agire nei confronti della Divina Luna Srl per la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti». [...]

meme john travolta amadeus e ballo del qua qua a sanremo 6 la gag di john travolta a sanremo con amadeus e fiorello 2 john travolta testimonial di u power 1 la gag di john travolta a sanremo con amadeus e fiorello 4 la gag di john travolta a sanremo con amadeus e fiorello 3 john travolta testimonial di u power 2 gerard butler e john travolta testimonial di u power 5 john travolta testimonial di u power 3 la gag di john travolta a sanremo con amadeus e fiorello 1 meme john travolta a sanremo 2 la gag di john travolta a sanremo con amadeus e fiorello 5 JOHN TRAVOLTA A VENTIMIGLIA PER LO SPOT U-POWER meme john travolta amadeus e ballo del qua qua a sanremo 3 meme john travolta amadeus e ballo del qua qua a sanremo 4 JOHN TRAVOLTA E DILETTA LEOTTA A VENTIMIGLIA PER LO SPOT U-POWER meme john travolta amadeus e ballo del qua qua a sanremo 7 meme john travolta amadeus e ballo del qua qua a sanremo 5 russell crowe percula john travolta 2 meme john travolta amadeus e ballo del qua qua a sanremo 8 russell crowe percula john travolta 1 il ballo del qua qua di john travolta a sanremo finisce sui giornali internazionali 1 il ballo del qua qua di john travolta a sanremo finisce sui giornali internazionali 2 il ballo del qua qua di john travolta a sanremo finisce sui giornali internazionali 3 meme john travolta a sanremo 1 JOHN TRAVOLTA E DILETTA LEOTTA A VENTIMIGLIA PER LO SPOT U-POWER