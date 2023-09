“MI HANNO TROVATO DELLE MASSE, STO ASPETTANDO L’ESITO DEGLI ESAMI” – IL DRAMMA DI FRANCESCA DE ANDRE’ CHE HA PASSATO 50 GIORNI IN CLINICA. LA NIPOTE DI FABER (E FIGLIA DI CRISTIANO) HA RIVELATO DI ESSERSI SOTTOPOSTA A UN INTERVENTO CHIRURGICO PER RIMUOVERE ENTRAMBE LE TUBE DI FALLOPPIO. UN’OPERAZIONE CHE LE IMPEDIRÀ DI AVERE FIGLI NATURALMENTE – “RISCHIAVO PER LA MIA SITUAZIONE CHE DOVESSERO LEVARE TUTTO, SAREI RIMASTA COMPLETAMENTE STERILE. QUINDI È ANDATA DA DIO”

Vacanza d’agosto in ospedale. Tenta di metterla sull’ironia Francesca De Andrè per sdrammatizzare quanto le è successo lo scorso mese, ma lo spavento è stato grande e non è ancora finito del tutto, perché sta aspettando l’esito di alcuni esami, dopo che le hanno scoperto delle masse facendo un’ecografia.

«Sono e voglio rimanere positiva, è comprovato che in questi casi lo stato d’animo conta tantissimo, quindi andrà tutto bene», scrive la 33enne showgirl, figlia di Cristiano De Andrè, a conclusione del lungo racconto su Instagram che segna il suo ritorno sui social dopo un’assenza di quasi 50 giorni (l’ultimo post risaliva al 21 luglio scorso).

FRANCESCA DE ANDRE'

Parlando con i medici, scopre di doversi sottoporre a una salpingectomia bilaterale (ovvero, la rimozione di entrambe le tube di Falloppio) e che durante l’operazione le avrebbero tolto anche le masse per farle analizzare.

«Non posso negare che mille pensieri mi hanno sovrastata. Ebbene sì. Da quel momento succede qualcosa che ti apre la visione e i pensieri sulla tua vita. Inevitabile come in tutte le esperienze dove subisci dei cambiamenti, dei rischi, che potrebbero cambiarti la vita. Ho realizzato che, anche se non erano e non sono in programma in questo momento della mia vita, comunque non posso più avere figli naturalmente. Ed è anche andata bene! Perché rischiavo per la mia situazione che dovessero levare tutto… che sarei rimasta completamente sterile. Quindi è andata da Dio!», conclude la De Andrè, corredando il suo racconto con un carosello di foto e video, che la ritraggono in diversi momenti della sua «vacanza d’agosto in ospedale».

