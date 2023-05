2 mag 2023 18:15

“MI LASCI FINIRE, NO?” – SUPER-SCAZZO CACCIARI-GRUBER A "OTTO E MEZZO". IL FILOSOFO PARLA DI LAVORO E RETRIBUZIONE, LILLI-BOTOX LO INTERROMPE E QUELLO SBOTTA: “STIAMO PARLANDO DI COSE DRAMMATICHE E SI FINISCE SEMPRE CON SLOGAN E BATTUTE. È MAI POSSIBILE?” – REPLICA VELENOSETTA DI LILLI-BOTOX: “QUI NON ANDIAMO PER SLOGAN NÉ PER BATTUTE, COME LEI SA MOLTO BENE…” – VIDEO