“MI PIACE USARE IL MIO CORPO CON IRONIA”. LA RICONOSCETE DAL DECOLLETE PROROMPENTE? DA PICCOLA IMITAVA I PROFESSORI, OGGI FA LA PARODIA DEL MARITO ATTORE - A “OGGI” CONFESSA CHE AI FIGLI VIETA DI GUARDARE LA PORNOGRAFIA SUL WEB. “NON È UNA QUESTIONE MORALE. PENSO CHE IL PORNO SIA DELETERIO PER I RAGAZZI, SPESSO È DENIGRATORIO NEI RIGUARDI DELLE DONNE”. DI CHI SI TRATTA? - FOTO BOMBASTICHE

ilaria spada

Antonella Matranga per “Oggi” - Estratti

Adora ridere, lo trova terapeutico anche quando ci sarebbe da piangere, e ha una simpatia contagiosa che viene fuori prepotente dalla sua bella voce al telefono. Per questo non stupisce che nella filmografia dell'attrice Ilaria Spada, 42 anni, ci siano una sfilza di commedie di successo (Vacanze ai Caraibi, Gli idoli delle donne, Una famiglia mostruosa) a cui si aggiunge In fuga con Babbo Natale (su Netflix dal 15 dicembre), dove è protagonista insieme a Giampaolo Morelli e al piccolo Enea Indraccolo.

Ha trovato la sua dimensione nella commedia brillante.

«Nei tempi della commedia mi sento comoda. È qualcosa che ho scoperto dopo la nascita del mio primo figlio. La maternità amplifica ogni sensazione e, come attrice, mi ha arricchito con sfumature che prima non avevo, perfette per la commedia. Mi piace usare il mio corpo con ironia. La prorompenza, che vi assicuro il video amplifica, mi diverte associarla a personaggi duri, un po’ rozzi».

Sembra una donna molto ironica.

«Lo sono da sempre, di carattere. Da piccola imitavo i professori, facevo la buffona. A casa imito Kim (Rossi Stuart, sono insieme dal 2011, sposati dal 2019, ndr). I nostri figli ridono tanto, lui ovviamente dice che non gli somiglio per niente. Una cosa che mi fa molto ridere è il pianto, lo so, sembra assurdo, ma lo trovo comico. Non tutte le mie amiche apprezzano, qualche volta mi sono messa in situazioni imbarazzanti, fino a quando anche loro non scoprono la risata come potere curativo».

È diventata mamma tre volte: ha avuto difficoltà col lavoro?

«L’unica difficoltà che ho vissuto è quella fisica (...)

(...) A mio figlio dico solo di non guardare la pornografia sul web. Non è una questione morale: penso sempicemente che il porno sia deleterio per i ragazzi, spesso è denigratorio nei riguardi delle donne, trattate come oggetti o addirittura con violenza».

