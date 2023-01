“MI PIACEREBBE CHE TI SPOGLIASSI, CHE TI VEDESSI COMPLETAMENTE NUDA” – NUOVA ANTICIPAZIONE DEL SERVIZIO DE “LE IENE” IN ONDA STASERA, IN CUI UN GIORNALISTA CHIEDE A UN'IMPRENDITRICE UNO SPOGLIARELLO IN CAMBIO DI UN ARTICOLO SUL SUO QUOTIDIANO – NEL VIDEO SI SENTE L'UOMO VANTARSI DI ESSERE “UNO SERIO, MI INVITANO SPESSO IN TELEVISIONE”. POI, SENZA GIRI DI PAROLE, PASSA ALLE RICHIESTE: “VOGLIO VEDERTI IN TUTTA LA TUA BELLEZZA, COME FARESTI UNO SPOGLIARELLO SU ONLYFANS, CON SERENITÀ” – CHI SARÀ IL GIORNALISTA PORCELLONE? – VIDEO

(adnkronos) – Escono altri dettagli sulla vicenda del noto giornalista che avrebbe proposto a una imprenditrice un articolo della prestigiosa testata per la quale lavora in cambio di un video erotico. Il servizio completo andrà in onda nella puntata de ‘Le Iene' di questa sera, ma Roberta Rei anticipa qualche altro dettaglio sul profilo Instagram della trasmissione di Italia 1.

In particolare viene postato uno stralcio della videochiamata in cui il giornalista propone all'imprenditrice di fare uno spogliarello in cambio dell'articolo. "Che bella questa giacca", esordisce il giornalista che si qualifica come "serio" e "superaffermato professionalmente", facendo i complimenti all'imprenditrice, dicendole di essere appena tornato da una trasmissione televisiva e di essere stato "anche oggi in prima pagina".

Nel video si vede solo la donna, vestita con un abito nero e una giacca anch'essa nera, mentre del giornalista si sente la voce molto camuffata per non renderla riconoscibile. Dopo i complimenti per l'outfit, lui esordisce: "...e nulla, niente, io voglio vederti in tutta la tua bellezza, se vuoi", mentre lei replica: "Sì, voglio capire cosa ti aspetti, cosa vorresti vedere".

"A me piacerebbe che ti spogliassi, che ti vedessi completamente nuda, se è possibile", prosegue lui, e lei sorridente ma chiaramente sorpresa, replica: "Io sono un po' in imbarazzo". E lui: "Mi rendo conto. Però io non ti giudico e cioè fallo tutto molto naturalmente come faresti uno spogliarello su Onlyfans, cioè proprio con grande serenità".

A questo punto la precisazione dell'imprenditrice: "Partiamo dal presupposto che io non faccio spogliarelli, quindi non mi piace molto questo... Ti faccio una domanda: tu sei sicuro che se faccio questo spogliarello l'articolo esce?". E lui: "Esce senza dubbio, francamente mi piaci molto...". Il resto stasera nella puntata de ‘Le Iene'.

