“MI PRENDO UNA PAUSA PER SCRIVERE QUALCHE CANZONE” - DOPO LA RECENTE TAPPA “TOP SECRET” A FIRENZE, MICK JAGGER TORNA DI NUOVO NELLA "SUA" SICILIA E PUBBLICA LE FOTO SCATTATE TRA SIRACUSA E NOTO. IL FRONTMAN DEI ROLLING STONES RICARICHERÀ LE BATTERIE SULL’ISOLA IN VISTA DEL TOUR AMERICANO PREVISTO PER LA PRIMAVERA/ESTATE DEL 2024 – LA CASA CHE JAGGER AVREBBE ACQUISTATO NEL BORGO MARINARO DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO, ANCHE SE LUI NON HA MAI CONFERMATO UFFICIALMENTE…

La macchina promozionale di “Hackney Diamonds”, l'ultimo album di inediti pubblicato dai Rolling Stones il 20 ottobre scorso, lavora ancora a pieno regime - esce oggi la versione “Live” dell'album con il concerto registrato al Racket di New York in occasione del lancio - e Mick Jagger ha deciso di prendersi una pausa e dove se non in Italia e in particolare nella "sua" Sicilia.

"Taking a break in Italy and doing some writing", ha scritto sui social il leader della storica band inglese accompagnando la pubblicazione di diverse foto scattate tra Siracusa e Noto che lo ritraggono in alcuni luoghi simbolo: in piazza Duomo, affacciato da uno dei balconi di Palazzo Beneventano del Bosco; nel parco archeologico, nell'area del Castello Eurialo e poi davanti ad un peschereccio dal nome Madonna delle Lacrime di Siracusa. Quale modo migliore di ricaricare le batterie in vista del tour americano previsto per la primavera/estate del 2024.

L'amore di Jagger per l'Italia ormai non è più un mistero anche se la recente tappa a Firenze è stata caratterizzata dal più assoluto riserbo. Solo uno scatto rubato in un noto ristorante dell'Oltrarno fiorentino e le indiscrezioni sul motivo del soggiorno toscano (cui avrebbe partecipato per qualche giorno anche il sodale Keith Richards): lavorare in gran segreto a nuovi brani nell'esclusiva cornice di Villa Cavalli che ospita uno studio di registrazione di primo livello, l'"Heavy Soul Darling" di Daniele Cavalli, uno dei figli dello stilista Roberto.

Da anni ormai la Sicilia è diventata per il cantante, 80 anni compiuti a luglio, meta preferita per vacanze e non solo. (...)

Una passione per questa terra e il suo mare che avrebbe portato Jagger ad acquistare anche una casa (nel borgo marinaro di Portopalo di Capo Passero), anche se lui non ha mai confermato ufficialmente il passo.

