“MI È PRESA BRUTTA, BRUTTA”, NANCY BRILLI HA IL COVID, IL MESSAGGIO PRIMA DELLA CORSA IN OSPEDALE - “MI SENTO UNA SCHIFEZZA CON UNA STANCHEZZA MORTALE, UNA TOSSE D'OLTRETOMBA” - NON PROPRIO UN BUON PERIODO PER L’ATTRICE. ”DOPO LA SCHIENA ROTTA, LA CONGIUNTIVITE A ENTRAMBI GLI OCCHI, IL DITO ROTTO DI UN PIEDE, ORA IL COVID. BASTA”

Il nuovo anno per l'attrice non comincia nei migliori dei modi: è positiva. Ecco come sta ora

Non proprio un buon periodo per Nancy Brilli. «Dopo la schiena rotta, la congiuntivite a entrambi gli occhi, il dito rotto di un piede, ora il Covid. Basta». Comincia così l'anno dell'attrice. È lei stessa a raccontarlo ai suoi follower dal suo profilo instagram. Una forma anche violenta quella che ha colpito la Brilli. «Mi sento una schifezza. M'è presa brutta brutta con una stanchezza mortale, una tosse d'oltretoma».

Poi il saturimetro indica dati non confortanti 84% e con il Covid un livello di saturimetria inferiore al 94 per cento rappresenta un segno clinico importante per cui il paziente deve consultare il proprio medico di medicina generale così che questi possa valutare l’opportunità di una verifica in ospedale. Così la Brilli corre in pronto soccorso al Sant'Eugenio di Roma. Dopo sette tentativi di prelievi arteriosi «dolorosi» e una tac polmonare dalle ultime foto che l'attrice ha postato sulle stories sembra essere tornata a casa. Ma non sappiamo di più sulle sue condizioni di salute attuali.

Nancy Brilli, una vita di vittorie e sfide

La donna di indubbio fascino dovrà ora superare anche questa sfida. Sono qualche giorno fa l'attrice aveva detto: «Per chi commenta sul fatto che sarei di plastica vi spiego una cosa una volta per tutte. Ho i legamenti del ginocchio destro ricostruito in materiale plastico. Il mio addome è stato ricucito dopo ben 8 operazioni dell’apparato riproduttivo conseguentemente al tumore all’ovaio, all’asportazione dell’utero, dell’altro ovaio e del tube per un’infiammazione in corso dipendente dalla patologia detta prima e per finire un’operazione al seno».

Inoltre, ha confessato che per anni, ha avuto tanta paura per via di essere sterile. L’endometriosi, questa la malattia che di cui ha sofferto per molto tempo ma che ha superato e ora è mamma della sua gioia più grande Francesco, il figlio avuto dal precedente compagno Luca Manfredi. Una vita fatta di premi ma anche di dolori, e anche se oggi si dice «stanca» tirerà fuori gli artigli.

