“MI SCUSO CON IL TG1, HO FATTO UNA AFFERMAZIONE INESATTA” – IL MEA CULPA DI ANTONIO SCURATI CHE IN UNA INTERVISTA A "LA REPUBBLICA" AVEVA DICHIARATO, A PROPOSITO DEL CASO DI CENSURA IN RAI CHE LO HA VISTO COINVOLTO: “IL TG1 HA OFFERTO LO SPETTACOLO INDEGNO DI UNA GIORNALISTA CHE HA CHIESTO LA MIA INCRIMINAZIONE PER VILIPENDIO ALLE ISTITUZIONI” – “L'ACCUSA DI ‘VILIPENDIO ALLE ISTITUZIONI’ MI È STATA RIVOLTA IN UN CONTESTO TELEVISIVO DIVERSO DAL TG1 E NON DA UN GIORNALISTA DI QUELLA TESTATA. IL MARASMA DI QUESTI GIORNI MI HA CAUSATO QUESTA CONFUSIONE”