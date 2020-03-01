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“MI SONO BECCATO IL CORONAVIRUS” – IL VIDEO-RACCONTO DI NICOLA PORRO: “SONO RISULTATO POSITIVO AL TAMPONE. NEGLI ULTIMI 15 GIORNI NON MI SEMBRA DI AVER FATTO QUALCOSA DI INCASINATO EPPURE IL VIRUS ME LO SONO BECCATO. SPERO CHE NESSUNO MI OBBLIGHI A RICOVERARMI, CREDO DI NO. STARO’ SOTTO MONITORAGGIO PER QUESTA TOSSE. SPERO CHE NON PEGGIORI” - VIDEO-
“BISOGNA STARE A CASA” – ALBA PARIETTI A ‘LIVE NON E’ LA D’URSO’ RACCONTA QUELLO CHE LE E’ SUCCESSO A COURMAYEUR NEI GIORNI SCORSI DOVE NESSUNO SULLA FUNIVIA RISPETTAVA LE NORME SULLA DISTANZA DI SICUREZZA TRA LE PERSONE – SELVAGGIA LA PUNGE SU INSTAGRAM: “NON ANDATE A SCIARE E NON ANDATE IN VACANZA IN PIENA EMERGENZA”
FLASH! DA DOMANI CHIUSI TUTTI GLI IMPIANTI SCIISTICI DEL PAESE. LO HA ANNUNCIATO IL MINISTRO DEGLI AFFARI REGIONALI FRANCESCO BOCCIA - SE NON L'AVETE CAPITO, DOVETE STARE A CASA!
IN ATTESA DELLA BANCAROTTA GLOBALE - PER OXFORD ECONOMICS LE PROBABILITÀ DI UNA RECESSIONE DEGLI STATI UNITI SONO AL 40%. L’ITALIA È GIÀ LÌ - ALCUNE COMPAGNIE AEREE, TRA CUI UNITED, HANNO RIDOTTO I VOLI SIA NEGLI USA CHE A LIVELLO INTERNAZIONALE. LA LUFTHANSA TAGLIERÀ FINO AL 50% DEI SUOI VOLI NELLE PROSSIME SETTIMANE - CHIUSI DISNEYLAND SHANGHAI E DISNEYLAND HONG KONG COLPITI DALLA RILUTTANZA DELLE PERSONE A VIAGGIARE E MESCOLARSI CON LA FOLLA
DITE ADDIO AI FAB FOUR – A LONDRA SI È CELEBRATO L’ULTIMO CAPITOLO DELLA MEGEXIT, CONCLUSO CON IL TANTO ATTESO INCONTRO TRA COGNATE: ENTRAMBE LE COPPIE SONO STATE ESCLUSE DAL CORTEO REALE (FORSE PER LIMITARE LE OCCASIONI DI CONTATTO?), E I SUSSEX, DA ATTORI CONSUMATI, HANNO ACCOLTO WILLIAM E KATE CON UN GRANDE SORRISO – MA I DUCHI DI CAMBRIDGE HANNO RISPOSTO CON IL GELO… VIDEO
BYE BYE CAMPIONATO – IL CONI FERMA LO SPORT ITALIANO FINO AL 3 APRILE. MA ORA SERVE UN DECRETO DEL GOVERNO (COME VOLEVA IERI LA LEGA DI A DAVANTI ALLE RICHIESTE DEL MINISTRO SPADAFORA) – "LA DECISIONE NON RIGUARDA LE COMPETIZIONI INTERNAZIONALI". COME FARANNO LE SQUADRE ITALIANE A GIOCARE NELLE COPPE EUROPEE? COME FARÀ LA JUVE CON IL RITORNO COL LIONE? DOVE GIOCHERÀ, ALL'ESTERO?
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
LA SPERANZA È ALLE PORTE DI ROMA – ARRIVANO SEGNALI INCORAGGIANTI PER IL VACCINO CONTRO IL COVID-19 DALL’IRBM, IL CENTRO DI RICERCA DI POMEZIA CHE NEL 2014 SFORNÒ IL PRIMO VACCINO ANTI-EBOLA: “STIAMO LAVORANDO CON L’ISTITUTO JENNER DELL’UNIVERSITÀ DI OXFORD E A LUGLIO IL VACCINO SARÀ PRONTO. INIZIEREMO A SPERIMENTARLO A GIUGNO SUI TOPI E SUBITO DOPO SULL’UOMO…”