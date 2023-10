“MI SONO FATTA CASTRARE, E SONO COSÌ FELICE!” - NUOVA PUNTATA DELLA FEMMINILIZZAZIONE DI EMMA ROSE, PORNOSTAR TRANS - BARBARA COSTA: “È NATA MASCHIO, IN FLORIDA, 27 ANNI FA, E CRESCIUTA IN UNA FATTORIA DA CUI È FUGGITA PER FREQUENTARE L’UNIVERSITÀ E PER MANTENERSI BALLANDO IN LOCALI E IN CLUB. HA GONFIATO LE LABBRA, PER POI PASSARE AL CULO: SI È FATTA INNESTARE SILICONE ‘DA MERCATO NERO’. SOLO DOPO HA SCOPERTO CHE CHI LE AVEVA MESSO LE MANI NEL LATO B, NON ERA UN MEDICO MA UN ‘PRATICANTE SENZA LICENZA’. ORA NON PUÒ STARE SEDUTA A LUNGO SU SUPERFICI DURE, E SE DEVE VIAGGIARE IN TRENO O AEREO PORTA CON SÉ UN CUSCINO SPECIALE”

Barbara Costa per Dagospia

emma rose 12

“Mi sono fatta castrare, e sono così felice!”. Eccoci giunti a una nuova puntata della femminilizzazione di Emma Rose, pornostar trans, amatissima, e pornostar che è nata maschio, a Tampa, in Florida, 27 anni fa, e cresciuta in una fattoria da dove, raggiunta la maggiore età, è di corsa fuggita per frequentare l’università e per mantenersi ballando in locali e in club.

emma rose (6)

Emma Rose ha preso piena coscienza della sua identità trans a 20 anni, ora è bisex ma a lungo è andata a letto solo con uomini, e io, vi vorrei dire sì che Emma aspirava a diventar medico, ha fatto Medicina, ma, poiché non superava esami, ha cambiato facoltà, è passata a marketing, e qui si è laureata col massimo dei voti, e dirvi che sì, campava ballando, ma da "donna", stando sempre attenta a celare il suo pene negli slip, e fino a che l’hanno smascherata, che tutta tutta "donna" non era… e pertanto io vorrei dirvi che un tale medico mancato sarebbe oggi una trans super felice – dopo la laurea e il ballo, Emma ha scelto il porno, è tra le trans del porno quella più fiammante, colei che più gira e guadagna e riscuote successo – e però Emma, femminona trans, ha una grande fissa: la chirurgia plastica! Per quanto riguarda la sua transizione, Emma, con le uniche cure ormonali, ha assunto squisite forme femminili. Seni compresi.

emma rose 6

Le è sbocciata una onoratissima seconda. Ma a Emma non bastava. Non le basta mai, per questo ha iniziato a rifarsi, e ha cominciato stravolgendo il suo viso, il quale è stato sottoposto a miriadi di ritocchi da perderci il conto, e gli zigomi ad esempio hanno avuto bisogno di più sistemazioni perché la prima limata ha dato esiti paurosi.

Emma ha gonfiato le labbra, ha lustrato le palpebre, si è fatta inserire silicone ai fianchi, per poi passare al c*lo. L’intervento ai glutei merita un discorso a parte perché la ragazza si è fatta innestare silicone “da mercato nero”, ignorando fosse “robaccia illegale”: solo "dopo" Emma ha scoperto che chi le aveva messo le mani e non solo nel suo lato b, non era un medico regolare bensì un “praticante senza licenza”.

emma rose sheriff girl goes wild cover

I suoi glutei hanno dovuto sopportare altri asporti, e altri innesti, e adesso la nostra amica ha sì chiappe da urlo, ma non può stare seduta a lungo su superfici dure, e se deve viaggiare in treno o aereo porta con sé un cuscino speciale, e lo stesso fa se la inviti fuori a cena. Se io so tutte queste cose è perché Emma nulla tiene nascosto ai suoi fan, lei è una stratega del marketing, lei dai suoi problemi monetizza: Emma è seguitissima su OnlyFans, lei lì ogni cosa ti racconta, ti spiega, e ogni volta che le viene voglia di cambiare aspetto altera le sue intenzioni in eventi social.

emma rose 7

Che sia un differente colore di capelli, o un "aggiustamento" estetico, Emma dapprima rilascia indizi social, poi dà appuntamento, di sovente il sabato, al social disvelamento della parte di sé che ha innovato, la quale è subito messa alla porno prova con un/a guest star porno in una scena riservata ai suoi abbonati. Così è stato da ultimo per i suoi seni, maggiorati con protesi che, e meno male, non le hanno causato complicazioni. Sapete che effetto collaterale ha subìto Emma nel farsi togliere le p*lle?

Lei dice che il suo pene “si è rimpicciolito, si è assottigliato, prima era 16 cm e mezzo, ma senza p*lle, quel dannato a queste lunghezze non ci arriva più!”. Come è possibile una roba simile??? Il suo compare di lavoro! E sapete che “se ti castrano le p*lle non te le tolgono insieme, no, fanno prima una, e poi l’altra!

emma rose 5

Non senti male, senti che te le tirano!”. Emma rivela che, a castrazione completata, il chirurgo stava per consegnarle i “testicoli, per ricordo”, ma Emma non li ha voluti (“essi sono una parte morta di me, con cui non mi identifico”), ma nemmeno per rivenderseli online come qualche amico “mi ha suggerito di fare” (???). Aspettando altre avventure mutanti di Emma Rose, potete divertirvi con uno dei suoi ultimi porno, "Sheriff Girl Goes Wild", dove lei fa la sceriffa che si fa analmente quelli che ammanetta.

