“MI SONO INNAMORATO DA VECCHIO” – MAURO CORONA A “OGGI”: “ORA SO COS’È L’EROS VENERANDO, SENZA PIÙ QUELL’AGGRESSIVITÀ DELLA PASSIONE DI UN CAMOSCIO A NOVEMBRE – E POI LA VIOLENZA DEL PADRE, L’ABBANDONO DELLA MADRE, LA MORTE MISTERIOSA DEL FRATELLO, LA CONVIVENZA CON L’ALCOL, LA MALATTIA DEI FIGLI. E SU BIANCHINA BERLINGUER: “RECITIAMO. SIAMO UN DUO COMICO”

Anticipazione da Oggi – www.oggi.it

La violenza del padre, l’abbandono della madre, la morte misteriosa del fratello, la convivenza con l’alcol, la malattia dei figli... Mauro Corona si confida in un’intervista al settimanale OGGI, in edicola domani, che ha anche convinto lo scrittore a farsi fotografare, eccezionalmente, in camicia e giacca.

Corona rivela un grave rammarico. «Dovevo perdonare i miei genitori. Ma non l’ho fatto e anche per questo morirò di sentimenti avvelenati. Io avrei dovuto mettere non una pietra, ma una montagna su quello che era stata la nostra vita. Invece ho conservato la ferita dei non amati. Me la porterò nella tomba. È stata la sottrazione dell’infanzia a pesare sul resto della vita».

Sulla morte del fratello Felice, avvenuta a 17 anni, in Germania, Corona dice: «Voglio rivolgermi a Chi l’ha visto? per capire come è morto in un giorno di giugno del 1968. Aveva accettato di andare a fare il gelataio in Germania. Partì a marzo, fu ritrovato a Paderborn, nella piscina di una villa, con la testa rotta».

Racconta anche di un amore che lo ha reso migliore. Non parla certo per Bianchina-Bianca Berlinguer, di cui è ospite fisso su Rete 4: «Recitiamo. Siamo un duo comico». Ma di una donna «grazie alla quale sono migliorato. Mi sono innamorato da vecchio. Ho conosciuto l’eros venerando. Senza più quell’aggressività della passione di un camoscio a novembre».

