“MI SONO TROVATO NELLA CONDIZIONE DI FARE COMING OUT” – FEDERICO FASHION STYLE, DOPO AVER DICHIARATO PUBBLICAMENTE PER LA PRIMA VOLTA DI ESSERE OMOSESSUALE, A “VERISSIMO”, RIVELA: “TERZE PERSONE HANNO RIVELATO, SENZA IL MIO CONSENSO, DELLE DICHIARAZIONI MOLTO RISERVATE. TENGO A SOTTOLINEARE CHE QUESTE PERSONE…”

Il coming out di Federico Fashion Style a #Verissimo pic.twitter.com/qp2ix4XSwS — trashtvstellare (@tvstellare) January 21, 2023

Estratto da www.today.it

federico fashion style a verissimo

"Libero e sereno": così ha detto di sentirsi Federico Lauri in arte Federico Fashion Style dopo aver dicharato pubblicamente per la prima volta di essere omosessuale. La sua intervista a Verissimo [...] ha suscitato svariati messaggi da parte degli utenti. Consensi e critiche hanno riempito gli account del programma e dello stesso hairstylist che così, a qualche ora dalla messa in onda della puntata, è tornato sui social per precisare alcune questioni.

federico fashion style a verissimo

"Sono stato costretto a dirlo"

In diverse storie Instagram, Federico ha ribadito di aver deciso di dichiarare apertamente il suo orientamento sessuale solo adesso per tutelare la figlia, considerando anche che la ex compagna Letizia ne era al corrente da tre anni: "Ho preso tempo per rispettare mia figlia e ne avevo parlato anche con la madre di mia figlia. Con la mia coscienza sono a posto" ha affermato.

"Mi sono trovato nella condizione di doverlo dire pubblicamente (di essere omosessuale, ndr) perché terze persone hanno rivelato, senza il mio consenso, delle dichiarazioni molto riservate" ha aggiunto ancora. "Tengo a sottolineare che queste persone stavano con me, mi conoscevano e sapevano. Ma la vita va avanti. Nulla da dire a parassiti inutili che continuano a parlare di me in maniera stupida per avere qualche like in più", ha poi proseguito. [...]

federico fashion style dopo il coming out a verissimo