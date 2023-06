14 giu 2023 15:34

“MI SPIACE CHE L’ONORE DELLE ARMI DI DE BENEDETTI NON SIA ARRIVATO PRIMA DELLA MORTE DI BERLUSCONI” – PAOLA FERRARI A “UN GIORNO DA PECORA”: “UNA VOLTA INCONTRAI IL CAV AL RISTORANTE E RICORDO CHE MI CHIESE SE ERA VERO CHE MIO SUOCERO LO ODIASSE COSÌ TANTO, NON SE NE CAPACITAVA, NON CONTEMPLAVA IL FATTO DI NON ESSER AMATO”