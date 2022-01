“MI È VENUTA VOGLIA DI PRENDERE A SCHIAFFI GLI ATTORI” - ALDO GRASSO SCATENATO CONTRO LA SERIE “MONTEROSSI” SU AMAZON PRIME: “NON ERA MAI CAPITATO, MA SEGUENDO I PRIMI TRE EPISODI AVREI VOLUTO ENTRARE DENTRO LO SCHERMO PER DIRE LORO DI DARSI UNA MOSSA (NON SI PUÒ RECITARE MANIFESTANDO DI AVERE SEMPRE UN PESO SULLO STOMACO, VERO BENTIVOGLIO?), CHE NON È NECESSARIO APPARIRE ANTIPATICI, CHE L'IDEOLOGIA NON È UNA BUONA COMPAGNA DI LAVORO E…” - VIDEO

Aldo Grasso per il "Corriere della Sera"



Non era mai capitato, ma seguendo i primi tre episodi della serie «Monterossi» (Amazon Prime Video), «Questa non è una canzone d'amore», mi è venuta voglia di prendere a schiaffi gli attori (in senso metaforico, sia chiaro). Avrei voluto entrare dentro lo schermo per dire loro di darsi una mossa (non si può recitare manifestando di avere sempre un peso sullo stomaco, vero Bentivoglio?), che non è necessario apparire antipatici, che l'ideologia non è una buona compagna di lavoro.



Gli unici non indisponenti mi sono parsi i killer, sia quelli prezzolati (in stile Tarantino), sia quelli sinti. Facevano il loro lavoro: gli uni per soldi, gli altri per vendetta. Con tutta evidenza sbaglio io: Fabrizio Bentivoglio, nel ruolo del protagonista Carlo Monterossi, Diego Ribon, il sovrintendente Ghezzi, Tommaso Ragno (Carella), Martina Sanmarco (la collaboratrice Nadia) e Donatella Finocchiaro (nei panni della giornalista Lucia, l'amore sfuggente di Monterossi) non facevano altro che eseguire le indicazioni del regista Roan Johnson.



Che, per non farsi mancare nulla, si è servito di una fotografia dalle luci livide, dai toni vagamente desolati. Neanche le canzoni di Bob Dylan («Knockin'on Heaven's Door» e «Girl from the North Country») sono riuscite a risollevare il morale. La serie è tratta dai romanzi di Alessandro Robecchi che raccontano le avventure di Monterossi, autore televisivo che si ritrova a vestire panni di investigatore improvvisato.



Forse è proprio questa visione della televisione («la grande tv è cinica»), del suo sottobosco, degli autorucoli che si improvvisano detective che rende tutto l'impianto narrativo fragile e confuso: gli incubi notturni, la doppia esistenza, le troppe indagini che si accavallano Non si può odiare la tv e poi farla (anche nella versione più nobile della serialità). Ma forse sbaglio io.

