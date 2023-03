“MI VOLEVA LECCARE LE ASCELLE E SUCCHIARE LE DITA DEI PIEDI” – GEMMA GALGANI, MITOLOGICA TRONISTA DI “UOMINI E DONNE”, HA RACCONTATO DI AVER RICEVUTO DAL SUO CORTEGGIATORE SILVIO UNA PROPOSTA INDECENTE, DA FAR IMPALLIDIRE IL PIU’ FANATICO DEI FETICISTI – LEI È RIMASTA PERPLESSA E HA RESPINTO LA RICHIESTA, MA HA DECISO DI...

Proposta indecente per Gemma Galgani. La dama del trono over di Uomini e Donne malgrado frequenti il programma di Maria De Filippi da oltre 10 anni ha sempre nuovi motivi per restare a bocca aperta […]

È successo anche nella puntata registrata il 6 marzo, quando la torinese ha raccontato di aver ricevuto una richiesta a dir poco particolare da Silvio, il cavaliere con cui sta uscendo da qualche settimana. […]

[…] Lui ha continuato a dirsi interessato a lei, ma Gemma si sta dando del tempo per inquadrarlo meglio. A lasciarla perplessa, come già manifestato in passato, sono i modi del cavaliere, che nei gesti e nelle parole si dimostra molto diretto e a tratti anche spinto.

L’ultima esterna tra i due si è consumata in una spa, e in studio il volto simbolo del trono over ha confessato che Silvio “voleva leccarle le ascelle” e, come riportano anche altre testate, “succhiarle le dita dei piedi”. In seguito a queste affermazioni si è scatenato il dibattito nel parterre, ma a quanto pare la conoscenza tra di loro proseguirà.

Non è la prima volta che Gemma rimane di sasso per l’atteggiamento di Silvio. Recentemente era già stata baciata sul collo in un modo che l’aveva colta di sorpresa, e aveva ricevuto dal cavaliere un massaggio ai piedi. Un corteggiamento che assume sempre più i contorni di una saga a tinte hot, a dimostrazione che non solo l’amore ma anche la passionalità e la fantasia in campo sentimentale non conoscono età.

