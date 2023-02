“LA MIA DEPRESSIONE È TORNATA, E IL MOTIVO ERA PERCHÉ TUTTA LA MIA VITA ERA SU INTERNET" - UNA DELLE YOTUBER PIÙ FAMOSE DEL MONDO, EMMA CHAMBERLAIN, 21 ANNI E 12 MILIONI DI ISCRITTI AL SUO CANALE ANNUNCIA IL SUO ADDIO DALLA RETE: "SENTO CHE OGNI MOMENTO, OGNI ERRORE, POTREBBE ESSERE LA FINE. HO VISTO PERSONE ESSERE DISTRUTTE. È UN POSTO SPAVENTOSO IN CUI ESISTERE” - SE PURE I PISCHELLI CHE GUADAGNANO FACENDO VIDEO SI SONO ROTTI I COGLIONI DI INTERNET, QUALCOSA STA CAMBIANDO... - VIDEO!

emma chamberlain 2

Lo scorso 18 febbraio, la CEO di YouTube Susan Wojcicki ha deciso di dimettersi. Ha giustificato la decisione affermando di volersi dedicare, dopo 25 anni di carriera, a «famiglia, salute e progetti personali che mi appassionano». Ma l’insofferenza verso il lavoro e il desiderio di riscoprire il proprio benessere della padrona di casa sembra aver contagiato anche alcuni creator della piattaforma.

Prima tra tutte, Emma Chamberlain, una tra le Youtuber più famose al mondo: 21 anni (gli ultimi cinque dei quali raccontati sul web) e 12 milioni di iscritti, ha dichiarato di volersi progressivamente allontanare dalle piattaforme. In una lunga intervista pubblicata dal New York Times, l’eclettica influencer ripercorre le tappe della sua ascesa e spiega le motivazioni che l’hanno portata alla decisione di «scendere dalla ruota del criceto».

emma chamberlain 1

«Ho avviato YouTube in un periodo della mia vita in cui ero depressa, molto depressa. Mi ha dato distrazione e qualcosa su cui concentrare le mie energie. Ma è arrivato a un punto in cui la mia depressione è tornata, e il motivo era perché tutta la mia vita era su Internet», ha esordito Chamberlain. […] E ancora: «Sento che ogni momento, ogni errore, potrebbe essere la fine. Ho visto persone essere distrutte su Internet. È un posto spaventoso in cui esistere». Il senso di impotenza riguardo la propria immagine era collegato alla sensazione di sentire la sua identità «sotto il controllo del pubblico». […]

emma chamberlain 4

Ma, continua: «Adoro creare video, quindi forse lungo la linea si trasforma in qualcosa di più serio, forse nel mondo dei documentari. Voglio continuare il più a lungo possibile a registrare il mio podcast [Anything Goes, ndr], perché non mancheranno le cose di cui parlare. Ma potrei svegliarmi un giorno e dire: ‘voglio fare un provino per un film’. Inoltre, se voglio smettere, forse smetto! Forse quando avrò 30 anni, sarò tipo: ‘ho finito’. Aprirò un piccolo bar, ci lavorerò, mi sposerò e avrò dei bambini. Non lo so».

