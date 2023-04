“LA MIA DIPENDENZA DALLA COCAINA? SONO FIERO DI ESSERMI LIBERATO DI QUELLA MERDA” – CLAUDIO AMENDOLA TORNA SULLA RIVELAZIONE FATTA A "BELVE" – "IL CINEMA? A PARTE IL DAVID COME NON PROTAGONISTA VINTO NEL 1992, NON HO MAI AVUTO PREMI. MA NON ME NE FREGA NIENTE, È ANDATA BENISSIMO COSÌ" – E POI ROMA, MOURINHO, IL BRIDGE E GABRIELE SALVATORES: “PER ANNI HO SOGNATO DI LAVORARE CON LUI. MA NIENTE. ORA IL MIO SOGNO E’ UN ALTRO…”

Estratto dell'articolo di Gloria Satta per “il Messaggero”

Un boss potentissimo e spietato, con un occhio al Padrino («ma è solo un riferimento, la presenza e lo sguardo sono tutti miei») e il cuore al miglior cinema "crime": Claudio Amendola torna in tv protagonista e regista della serie Il Patriarca, in onda in 6 prime serate su Canale 5 dal 14 aprile.

Il suo personaggio, Nemo Bandera, è un imprenditore del settore ittico che, dietro la facciata rispettabile, gestisce un colossale narcotraffico in un immaginario paese del Meridione. E quando il medico gli diagnostica un inizio di Alzheimer, decide di "ripulire" i suoi affari e scegliere un successore all'interno della propria, avidissima famiglia.

Tra sparatorie, sangue, passioni proibite, tradimenti e colpi di scena, le cose saranno tutt'altro che facili. Amendola, 60 anni, 3 figli e due nipoti, un avviatissimo ristorante al centro di Roma, giura che la serie si è rivelata una sfida entusiasmante.

Perché?

«Mi è piaciuto interpretare un personaggio feroce che, all'improvviso, scopre di essere fragile e fa di tutto per riportare la famiglia nella legalità. Anche se il suo mondo lo tira sempre dentro, vorrebbe riparare al male fatto».

Le è costato molto rivelare in tv, al programma "Belve", di essere stato in passato dipendente dalla cocaina?

«No, non mi è costato affatto perché sono fiero di essermi liberato di quella me... Uscire dalla dipendenza è stato un percorso violento e breve, ci sono riuscito pensando ai miei figli. E a loro non ho mai nascosto nulla».

Non appartenere ai giri cinematografici che contano l'ha penalizzata?

«Sul lavoro no, ma a parte il David come non protagonista vinto nel 1992 per il film Un'altra vita, non ho mai avuto premi. Ma non me ne frega niente, è andata benissimo così».

E la sua amata Magica come va?

«Sono un romanista contento. Lo stadio è pieno, sento l'entusiasmo, la squadra fa il suo. L'avventura in Europa League ci dà molte speranze. Mi piace Mourinho, il suo carisma, il modo in cui protegge i tifosi e la Roma».

Parlando invece di Roma, la sua città?

«Non potrei vivere in nessun altro posto del mondo e quando parto sento subito il bisogno di tornare. Ho apprezzato il sindaco Gualtieri che ha difeso le famiglie arcobaleno, per un po' ho dimenticato le buche, i cinghiali, il degrado».

Che sfida le manca?

«Per anni ho desiderato lavorare con Gabriele Salvatores e gliel'ho fatto sapere in tutti i modi. Ma lui niente, non mi ha mai filato. E ora non me ne frega più niente, può anche chiamarmi. Il mio sogno è un altro: fare un western».

