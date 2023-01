“ALLA MIA ETÀ AVREI IL DIRITTO DI MORIRE IN PACE. NON HO FATTO NIENTE DI MALE, CAPITO?“ – L’ULTIMA INTERVISTA DI GINA LOLLOBRIGIDA A MARA VENIER - “PIÙ CHE STANCA, MI SENTO UMILIATA” – IL DOLORE PER IL PROCESSO AL SUO FACTOTUM ANDREA PIAZZOLLA, LA QUESTIONE PATRIMONIO E LA TESTIMONIANZA DEL FIGLIO MILKO SKOFIC – VIDEO

Federica Bandirali per corriere.it pubblicata da Dagospia il 04-07-2022

gina lollobrigida

Icona di bellezza ma anche grande attrice italiana: Gina Lollobrigida compie il 4 luglio 95 anni. Soprannominata “la Lollo”, è stata una delle più importanti presenze cinematografiche europee ma anche sex symbol negli anni 1950 e 1960 a livello internazionale. Nella sua agenda non è fissato al momento di festa vero e proprio ma c’è un appuntamento speciale: è pronta infatti a tornare a Subiaco, sua città natale, per ricevere un premio cinematografico speciale.

La questione patrimonio

L’attrice è stata ritenuta non in grado di amministrare il suo patrimonio. Di lei si occupa un amministratore di sostegno, lo stesso che ha allertato la Procura quando Andrea Piazzolla (il factotum della star,) e un complice, secondo gli inquirenti, avrebbero cercato di vendere tramite una casa d’asta 350 beni della Lollobrigida. Piazzolla è a processo con l’accusa di circonvenzione d’incapace.

mara venier gina lollobrigida

La testimonianza figlio Milko Skofic

Il figlio della Lollo Andrea Milko Skofic ha testimoniato proprio nel processo a carico del 35enne Andrea Piazzolla. «Ho visto un forte cambiamento nel comportamento di mia madre, una persona si è approfittata della sua debolezza — ha detto Skofic al giudice— Ho deciso di denunciare perché mia madre, dopo la conoscenza di Piazzolla, è cambiata, è diventata fuori controllo. Mia madre era molto attenta a come spendeva i soldi, una persona semplice, non faceva feste”.

gina lollobrigida

La Lollo in difesa di Piazzolla

«Per me è come un figlio, mi sta accanto come un figlio, mi ha aiutato ad andare avanti. La sua figlia Gina si chiama come me, è una tigre», ha detto affettuosa Gina Lollobrigida a “Domenica In” riferendosi a Piazzolla «Andrea non ha mai sbagliato. È una persona brava ed il fatto che mi ha aiutato, sta avendo dei guai terribili. La vita è mia ed io decido cosa farne. Fare dei regali ad Andrea e la sua famiglia è una cosa che riguarda me, nessun'altro.», ha aggiunto. Per poi scoppiare a piangere in diretta.

“Morire in pace”

“Alla mia età dovrei avere un po’ di pace, ma non ce l’ho ancora” ha detto la Lollo a Venier “Più che stanca, mi sento umiliata. Dovrebbero lasciarmi morire in pace. Non ho fatto niente di male, capito?“.

