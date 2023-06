“MIA MOGLIE? MAI TRADITA, TALVOLTA HO DIVERSIFICATO. MA CON IL SESSO HO CHIUSO: FATICA TANTA, PIACERE POCO” - VITTORIO FELTRI COMPIE 80 ANNI E A RONCONE RIVELA CHE STA PER TORNARE AL GIORNALE, CHE SARÀ DIRETTO DA SALLUSTI - "I SOLDI MI INTERESSANO. LA LIBERTÀ DI UN GIORNALISTA SI MISURA DALLA BUSTA PAGA - "MONTANELLI, IL NUMERO UNO. LA FALLACI INTRATTABILE. BIAGI TRACAGNOTTO, BOCCA LITIGIOSO". E SUI TWEET RUVIDI: “PROVOCO, SOPRATTUTTO, I GAY. QUELLI ABBOCCANO, E IO MI DIVERTO”

Estratto dell'articolo di Fabrizio Roncone per il Corriere dellla Sera

Buon compleanno, direttore.

VITTORIO FELTRI MANGIA E BEVE

«Lascia stare, dammi retta».

Però ottant’anni sono un bel traguardo.

«Partiamo da un concetto: invecchiare è l’unico modo per non morire giovani. Detto questo: quando ero ragazzo io, i vecchi erano rispettati e, in qualche caso, venerati. Oggi siamo considerati dei rompiscatole, occupatori abusivi di spazio pubblico, e così, nei nostri confronti, si è sviluppata una forma di autentico razzismo. I più gentili, leggendo il pezzo che stai per scrivere, mi compatiranno. I più spietati, e alla moda, sbufferanno».

Vittorio Feltri è tra i giganti del nostro giornalismo. Può piacere moltissimo, o poco. È divisivo? Certo che lo è. E tanto. Ma bisognerebbe sempre diffidare di chi scrive per piacere a tutti, di quelli che puntano al pareggio dalla prima all’ultima riga. Lui sai sempre da che parte sta. E comunque, per capirci: è uno che ancora sposta copie, ha un suo pubblico, gente che va in edicola a versare l’obolo solo per leggere lui.

vittorio feltri nella sua cabina armadio

Grande scrittura, grande «inviato speciale» (memorabili le stagioni in cui si esibì qui, al Corriere), ma che avesse lo straordinario dono di intuire le aspettative dei suoi lettori si capì nel 1989, quando assunse la guida del settimanale L’Europeo, assai malconcio: in due anni lo portò da 78 mila a 130 mila copie e così, da allora, dirigere giornali è diventato il suo mestiere («Ne avrò diretti sette oppure otto, ho perso il conto»), di certo ha diretto l’Indipendente e il Giornale, per fondare poi, nel 2000, Libero.

Che stai per lasciare, se ho capito bene.

vittorio feltri

«Sì, sto per tornare al Giornale, che sarà diretto da Alessandro Sallusti. A me hanno proposto di tenere l’omelia della domenica, e di gestire una “stanza”, tipo quella di Montanelli».

Per spostarti hai chiesto un aumento agli Angelucci, i nuovi proprietari?

«No. Ma ho preteso lo stesso stipendio. Che è già molto alto. I soldi mi interessano».

Prosegui.

VITTORIO FELTRI E ORIANA FALLACI

«La libertà di un giornalista si misura dalla busta paga. Dalla possibilità che hai di andare da un sarto e farti fare un buon abito su misura».

Sai che ci sarà dibattito, su questa affermazione.

«Non me ne frega niente».

(...)

L’anno scorso hai festeggiato 55 anni di nozze.

«Non l’ho mai tradita. Certo, talvolta, ho diversificato».

vittorio feltri nel 1978 nella redazione del corriere della sera

So che hai corteggiato anche una dottoressa in sala operatoria.

«Quando capisci che sei ancora vivo, un po’ ti ringalluzzisci».

Fammi capire.

«Con il sesso ho chiuso. Fatica tanta, piacere poco, senza considerare che in certe posizioni, alla mia età, ti senti ridicolo. Poi, sai: organizzare un diversivo, portarla a cena, trovare il posto, richiede tempo. Preferisco leggere un giornale».

Il primo che apri?

«Il Corriere. I giornalisti italiani si dividono in due categorie: quelli che ci lavorano, e quelli che vorrebbero lavorarci».

Parlami dei migliori che hai conosciuto.

vittorio feltri nella sua casa milanese con il gatto ciccio

«Montanelli, il numero uno. La Fallaci, intrattabile e geniale, mi travolse. Biagi, un po’ tracagnotto, era una forza della natura… Ricordo Bocca, anche se litigioso, e Pansa. Di Giampaolo mi piaceva molto lo stile. Sai, a me delle notizie non importa un fico secco, le so già. A me interessa come le racconti».

Tra i viventi?

«Cazzullo, bravissimo. Poi, boh. La De Gregorio è notevole, anche se mi scuote il sistema nervoso. Di Travaglio non condivido niente, però mi piace come lo scrive. Ci sarebbe pure mio figlio Mattia. Ma eviterei di citarlo, per buon gusto».

vittorio feltri

Vai ancora a cavallo?

«Ho smesso a 70 anni. La paura di cadere prevaleva sul piacere di montare. Gli animali sono la mia passione. Sai che i piccioni di Brera mi adorano? Quando sto lì a prendere l’aperitivo, dicono: oh, c’è Vittorio, scendiamo… Bada bene: gira voce che beva troppo. Invece: un bicchiere a pranzo, uno a cena. E un dito di whisky la sera. Per il resto: mangio poco, meno del mio gatto Ciccio».

O gni tanto ti scappa qualche tweet ruvido.

«Provoco, soprattutto, i gay. Quelli abboccano, e io mi diverto».

Rifaresti il titolo «Patata bollente» su Virginia Raggi?

«Se apri qualsiasi vocabolario, trovi il vero significato: “Questione scottante”».

Credi in Dio?

«No».

Come ti immagini l’aldilà?

«Non esiste. Finisci sotto due metri di terra, e buonanotte».

vittorio feltri

Come festeggerai, domani?

«Ceno con sette parenti stretti».

Faremo un’altra intervista per i 90 anni.

«Nel frattempo scrivete, scrivi più che puoi: scrivere è come vivere due volte».

MELANIA RIZZOLI VITTORIO FELTRI VITTORIO FELTRI AL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA vittorio feltri VITTORIO FELTRI AL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA vittorio feltri foto di bacco (8) vittorio feltri foto di bacco (9) vittorio feltri foto di bacco (1) vittorio feltri gennaro sangiuliano melania rizzoli foto di bacco (2) vittorio feltri autografa il libro a giovanni malago foto di bacco (2) vittorio feltri saluta giorgia meloni foto di bacco vittorio feltri nel 1965 ai tempi del servizio militare MELANIA RIZZOLI E VITTORIO FELTRI VITTORIO FELTRI CON UN BICCHIERE DI VINO bice biagi vittorio feltri