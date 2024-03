“LA MIA STORIA CON IACCHETTI ERA CRITICATA, ERA PIU’ FIGO STARE CON I CALCIATORI” – MADDALENA CORVAGLIA TIRA UNA STOCCATA A ELISABETTA CANALIS NELL’INTERVISTA A “GENTE”: "DI LEI NON VOGLIO PARLARE. SE NE È GIÀ PARLATO TROPPO, VA BENE COSÌ” – GLI ANNI DA VELINA A “STRISCIA” (“RICCI DICEVA CHE TRA ME E IACCHETTI L’UOMO ERO IO”), IL RITORNO IN TV CON “PECHINO EXPRESS” (“A DORMIRE PER TERRA CI SI ABITUA. AL BAGNO CON I VERMI NO”) – LA RIVELAZIONE: “QUASI TUTTE LE VELINE SONO STATE UN PO’ INNAMORATE DI ANTONIO RICCI. UN FIGO…”

Maria Elena Barnabi per Gente - Estratti

Mentre Maddalena Corvaglia mi parla via Zoom si sente qualcuno russare. «Stella, basta!», dice lei. Stella è il suo carlino, un musetto nero e beige che non la abbandona mai. «Lo fa sempre quando sto al telefono. Mica dorme. È per finta, per attirare l’attenzione».

La ex velina, 44 anni (segni distintivi: da sempre un fisico da atleta e lunghi capelli biondi), è collegata da Palma Di Maiorca, dove si è trasferita a vivere un anno e mezzo fa con la figlia Jamie, 12 anni, avuta dall’ex marito, il chitarrista americano Stef Burns. Da giovedì 7 marzo è tornata sugli schermi di Sky e di Now come concorrente della nuova stagione di Pechino Express con la sua amica Barbara Petrillo. Il programma, che è stato girato lo scorso settembre, si svolge tra Vietnam, Laos e Sri Lanka.

(...)

Allora ci dica che cosa non le è piaciuto.

«La mancanza di igiene nei bagni. A dormire per terra ci si abitua. Al bagno con i vermi no».

Altri inconvenienti?

«Una mattina mi sono svegliata con la faccia enorme, tutta gonfia. Sono allergica al pomodoro ed era nascosto in qualcosa che avevo mangiato. Poi però la cosa si è risolta».

Nella prima puntata ha fatto una piccola scorrettezza, si è fatta trainare da una barca.

«Per vincere uno fa quel che vuole. Poi se gli altri non gradiscono, pazienza».

Competitiva?

«Nella vita no. Nella gara sì, faccio carte false, divento una iena, mi arrabbio, baro. Ma solo perché la fortuna non mi assiste mai».

Come è andata con la sua amica Barbara?

«Benissimo. Ci conosciamo da 15 anni, è divertente, si sa reinventare».

(...)

Come si vive a Palma Di Maiorca?

«Benissimo. Jamie va alla scuola internazionale, è madrelingua, e qui siamo solo a tre ore da Milano. Il suo papà viene a trovarci appena ha un giorno libero, i miei anche».

Come sono i rapporti con il suo ex marito?

«Ottimi. Siamo genitori prima che ex. Quando viene, Stef sta qua da noi o in un’altra casa».

Starà sempre lì?

«Non so. È un’esperienza, poi vediamo. Sono stata un po’ di anni negli Stati Uniti, poi in Italia, ora sto qua».

A Striscia la notizia ha iniziato che aveva 19 anni, ora ne ha 44, ha fatto mille trasmissioni, ma per tutti è sempre la velina bionda.

«Le persone mi vogliono bene ancora dopo tanti anni. È bello vederlo».

È pentita delle scelte lavorative che ha fatto?

«No, in un modo o nell’altro, ci sono sempre stata. Sono contenta. Non ho fatto dipendere tutto dal lavoro, ho fatto quello che ho voluto. Sempre».

Quando stava con Enzo Iacchetti (lui 51 anni, lei 22, ndr) si sentiva giudicata?

«Era una scelta criticabile ed è stata criticata. Dall’altra parte, sul piatto, per le veline c’erano i calciatori, faceva più figo».

Una frecciatina per l’altra velina, la mora Elisabetta Canalis (con la quale Maddalena Corvaglia ha litigato, ndr)?

«Di Elisabetta sinceramente non voglio parlare. Se ne è già parlato troppo, va bene così».

Allora continuiamo a parlare di Enzino.

«È stata una storia vera, ci volevamo bene. È una persona intelligente, di spessore, sia culturale che morale. Mi aveva colpito perché era un pesce fuor d’acqua. Gli piaceva il suo lavoro, ma con il mondo della tv non c’entrava nulla».

E Antonio Ricci che diceva di voi due?

«Che tra noi due ero io l’uomo».

In effetti lei è una donna un po’ rock, con passioni tipicamente maschili: la motocicletta, le arti marziali, il paracadutismo…

«Sono una persona molto forte, spesso gli uomini si sono appoggiati a me».

Allora Ricci aveva ragione. È vero che le dava del lei?

«Sì. Dopo vent’anni è passato al tu. Lo faceva con tutte. Voleva tenere le distanze».

Motivo?

«Guardi, quasi tutte le veline sono state un po’ innamorate di Antonio Ricci. Un figo, intelligentissimo, un po’ tenebroso. Era un suo modo per rispettare queste ragazze che vivevano in un mondo pieno di false promesse».

A lei qualcuno ha mai fatto false promesse, magari qualche avance?

«Sì, ma con me queste cose si spengono subito. Penso che dipenda da come sei. Non voglio né fare la vittima, né vantarmi. Io sono fatta così. Prendere o lasciare».

