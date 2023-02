“LA MIA USCITA DALLA RAI? IL MANDANTE È POLITICO” – MASSIMO GILETTI SI TOGLIE I MACIGNI DAI MOCASSINI A “BELVE”: “SO BENISSIMO CHI È STATO A MANDARMI VIA, MA NON VOGLIO DIRLO” – “SULLA SCORTA NESSUNA SOLIDARIETÀ DAI COLLEGHI DI LA7. SE UNO NON SENTE DI FARE UNA COSA NON LA FA, PERÒ NON PUÒ PENSARE CHE A DISTANZA DI TEMPO CHI L’HA SUBITA NON LA TIRI FUORI” – IL NUOVO AMORE CON UN “VOLTO NOTO” E GLI AMICI: “NON POTRÒ MAI DIMENTICARE QUELLO CHE HA FATTO FIORELLO PER ME…”

MASSIMO GILETTI A BELVE: 'LA MIA USCITA DALLA RAI? IL MANDANTE È POLITICO E SO CHI E''

Anticipazione da “Belve – Rai2”

francesca fagnani 6

Torna Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, finalmente in prima serata il martedì su Rai2.

Un ciclo di puntate dedicate a donne (e uomini) indomabili, ambiziosi, forti, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare.

Massimo Giletti, tra i conduttori televisivi più controversi e amati dal pubblico, torna in Rai, in esclusiva per Belve, e si racconta a ruota libera: “Lasciare la Rai è stato un dolore profondo” dice “ma a volte non esserci è un valore: fai delle scelte. Devo dire grazie a chi mi ha costretto ad andare via, nelle tempeste si costruiscono le persone”. Alla domanda della Fagnani su cosa dovrebbe fare la Rai per convincerlo a tornare Giletti non ha dubbi: “il denaro non è mai stato importante, l’importante è la libertà. Essere liberi è la cosa fondamentale”.

massimo giletti a belve 8

La Fagnani ricorda a Giletti che lui ha parlato di un mandante politico per la sua uscita dalla Rai, lui risponde: “Il mandante è politico, non ho la certezza ma posso avere delle intuizioni”. La Fagnani incalza “allora non lo sa” e lui risponde “so benissimo chi è ma non voglio dirlo”.

Messo alle strette dalla Fagnani sul motivo per cui non si è sentito supportato dai suoi colleghi a la7 sottolinea che ha avuto attestati di solidarietà da colleghi di altre reti e aggiunge: “Se uno non sente di fare una cosa non la fa, però non può pensare che a distanza di tempo chi l’ha subita non la tiri fuori”.

francesca fagnani 4

A proposito dell’esperienza con Mediaset il giornalista confessa: “Ho un ottimo ricordo degli incontri con gli uomini Mediaset, ma mi è dispiaciuto non essere riuscito a dialogare con Pier Silvio Berlusconi, se ci fossimo incrociati sarebbe stato diverso. A me piace incontrare chi decide”.

Un’intervista ricca di rivelazioni e di momenti intimi. La Fagnani chiede di un nuovo amore, un volto noto, ma lui tergiversa. E parlando dei genitori Giletti si commuove e racconta: “Tornare a casa mi fa male, riavvolge il nastro di una vita.” E, quando la Fagnani chiede se ha più amici o nemici tra i colleghi, risponde: “Non potrò mai dimenticare quello che ha fatto Fiorello per me, in un momento difficile ha fatto un atto di amicizia che non posso dimenticare”.

massimo giletti a belve 7

BELVE

Belve è prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in

collaborazione con Fremantle Italia. Ideato e condotto da Francesca Fagnani, e scritto da Fabio Pastrello, Antonio Pascale e Gabriele Paglino, per la regia di Duccio Forzano.

L’appuntamento con Belve è dal 21 febbraio tutti i martedì in prima serata su Rai2 per cinque puntate; sempre disponile on demand su RaiPlay.

