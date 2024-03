“MICHELLE HUNZIKER POTREBBE TORNARE IN RAI PER SANREMO 2025” – FIORELLO FA IL SUO PERSONALE IL TOTO-NOMI PER IL PROSSIMO FESTIVAL: "CON LEI, CATTELAN E GIGI D'ALESSIO SIAMO GIA’ A TRE VOLONTARI" – SUL PRESUNTO DOSSIERAGGIO: “PARE CI SIANO TANTI VIP SPIATI...E IO NO? NON VA BENE, OGGI SE NON SEI SPIATO NON SEI NESSUNO. SPIATEMI, FACCIO COSE ASSURDE. CHIUDO I PROGRAMMI RAI? I VERTICI RAI LO CHIEDONO A ME. ADESSO PENSO CHE CHIUDERÒ…”

(ANSA) "Michelle Hunziker potrebbe tornare in Rai per Sanremo 2025": questa l' 'indiscrezione' di Fiorello che al mattin show VivaRai2! commenta anche i recenti aumenti degli stipendi alle forze dell'ordine: "Solidale con loro per via del mestiere di mio padre". A prendersi la scena tra i vari temi della puntata è stato quello degli aumenti degli stipendi alle forze dell'ordine: "Adesso si chiamano i 'Crosetto Boys' ", l'ironia di Fiorello.

Lo showman si è fatto quindi più serio: "Sono solidale con le forze dell'ordine perché mio padre era appuntato telegrafista della Guardia di Finanza, sono fiero ed onorato che abbia fatto quel mestiere. Quando c'era qualche aumento ricordo che mio padre arrivava con un grandissimo sorriso a casa e diceva 'stasera andiamo a mangiare la pizza'. E' una cosa bellissima che mi commuove ancora oggi".

Si passa quindi ad un altro degli argomenti maggiormente discussi negli ultimi giorni: quello che riguarda politici e vip spiati. Fiorello non poteva esimersi dal commentare, col suo solito tono ironico, il tutto: "Pare ci siano tanti vip spiati... e io? Io no? Non va bene, oggi se non sei spiato non sei nessuno. Spiatemi, faccio cose assurde - scherza lo showman -.

Secondo voi, chi chiude i programmi Rai? I vertici Rai lo chiedono a me. Ad esempio, quello della De Girolamo l'ho chiuso io!". Sullo stesso tema anche le recenti dichiarazioni di Donzelli, deputato FdI, che parla di 'nessun membro del PD coinvolto': "E invece no! La Schlein è stata spiata, solo che non l'hanno capita nemmeno gli hacker e l'hanno mollata - ironizza -. Fornaro aggiunge 'hanno spiato anche me'. Lui è del PD ma non lo sapeva, gliel'hanno detto quelli che lo spiavano!". Quindi si parla di Michelle Hunziker, che ha voluto ringraziare in un'intervista Fiorello per averla aiutata a scegliere il titolo della sua ultima trasmissione.

Lo showman ha esaltato la collega, aggiungendo poi una suggestione: "Potrebbe essere una prossima Rai, potrebbe tornare per Sanremo. L'ha già fatto e lo rifarebbe volentieri. Dunque ci sono già tre volontari: la Hunziker, Cattelan e Gigi D'Alessio". Infine, la chiosa in riferimento alla precedente battuta: "Ovviamente sono io ad avere l'ultima parola. Chiamano me e chiedono 'tu cosa faresti?', io gli dico quello che farei. Infatti mi dispiace per Nunzia (De Girolamo, ndr), adesso penso che chiuderò Affari Tuoi...".

