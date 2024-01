“LE MIE CRITICHE A CHIARA FERRAGNI? LA SINISTRA SI È INDIGNATA MANCO FOSSE CHE GUEVARA” – GIORGIA MELONI, IN CONFERENZA STAMPA, GIGIONEGGIA SUL “PANDORO-GATE” CHE HA TRAVOLTO L’INFLUENCER – LA PREMIER AVEVA ATTACCATA LA MOGLIE DI FEDEZ (SENZA MAI NOMINARLA) DAL PALCO DI ATREJU E OGGI È TORNATA SULLA QUESTIONE: “C'È UNA QUESTIONE DI TRASPARENZA SULLA BENEFICENZA, SU CUI FORSE BISOGNA LAVORARE" – IL RITORNO SUI SOCIAL DELL'INFLUENCER (PER MANCANZA DI INFLUENZA) SERVIVA A SONDARE LE REAZIONI DEGLI UTENTI... - VIDEO

giorgia meloni conferenza stampa di fine anno 1

(AGI) - Roma, 4 gen. - "Sul ritorno di Chiara Ferragni sui social non ho nulla da dire, figuriamoci... quello che mi ha colpito e' stata la reazione della sinistra. Credevo fosse un valore da condividere il fatto che ha piu' valore chi produce un pandoro che chi lo promuove, invece se la sono presi, sembrava che avessi attaccato Che Guevara". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa di fine anno, facendo riferimento alle sue parole pronunciate dl palco di Atreju.

giorgia meloni conferenza stampa di fine anno 6

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - "C'è una questione di trasparenza sulla beneficenza, su cui forse bisogna lavorare" affinché il caso singolo "non impatti sulla beneficenza: capire quali sono oggi le regole di trasparenza ed eventualmente immaginarne di migliori potrebbe essere utile per tutti". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa di fine anno parlando del caso Ferragni. Sul ritorno sui social dell'influencer "non ho nulla da dire", ha risposto la presidente del Consiglio.

CHIARA FERRAGNI TORNA SUI SOCIAL DOPO IL CASO DEL PANDORO: «COME STATE?». E SONDA LE REAZIONI (VISIBILI SOLO A LEI)

Estratto dell’articolo di Candida Morvillo per www.corriere.it

CHIARA FERRAGNI TORNA SUI SOCIAL

Chiara Ferragni è ricomparsa sui social, stavolta sui suoi. Mancava dal 18 dicembre, dal famoso video di scuse per il cosiddetto Pandoro Gate. Il 31 era apparsa solo fugacemente in un video del marito Fedez, ora, sulla sua pagina Instagram, fa capolino in una foto, viso sorridente, pullover bluette a collo alto, tre parole («mi siete mancati»), un cuoricino, nessuna ulteriore risposta sull’affaire del pandoro, ma una domanda, questa: «Come state?». […]

Non sono bastate le scuse, non è bastato il milione di euro donato alla pediatria dell’Ospedale Regina Margherita di Torino né la multa da un milione inflitta dall’Antitrust per pratica commerciale scorretta. Non le è bastato promettere che d’ora in poi separerà la beneficenza dalle operazioni commerciali. Non è servito nemmeno fare — per quanto possibile — una sorta di «Natale da poveri», chiusa in casa, a Milano, coi figli, il marito, la mamma e un’unica passeggiata per portare i bambini al parco, senza viaggi esotici, senza settimane bianche, senza veglioni, senza sfoggio di lussi e di vacanze che rendessero tutto più vanziniano di come è. […]

giorgia meloni conferenza stampa di fine anno 3

Dall’entourage, trapela che non ci sarà un capro espiatorio, non cadranno teste, perché Chiara ha sempre tenuto a valorizzare i suoi collaboratori e non comincerà ora a scaricare colpe su chi agisce per sua delega. Sarebbe per questo che nel video aveva detto che avrebbe dovuto vigilare meglio.

Al momento, sarebbe esclusa anche un’intervista, per rispetto verso le quattro procure che hanno aperto un’inchiesta , seppure senza ipotesi di reato e indagati. Ma sono altre cento le procure a cui il Codacons ha inviato un esposto a tutela dei consumatori e che potrebbero aprire un fascicolo. Intanto, fonti vicine a Chiara la raccontano più serena, attiva, impegnata a lavorare. Ieri, il primo, cauto, ritorno online. I prossimi passi, è probabile, saranno decisi analizzando messaggi e reazioni alle due stories che, però, solo lei e i suoi collaboratori possono vedere.

