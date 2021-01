“TRA I MIEI FOLLOWER NON MANCANO I FETICISTI. SONO OVUNQUE” - ROBERTA MORISE AI LUNATICI DI RAI RADIO2: “MI ARRIVANO SPESSO RICHIESTE PARTICOLARI, OFFRONO ANCHE SOMME IMPORTANTI IN CAMBIO DI SCARPE USATE, È UNA DELLE COSE PIÙ BIZZARRE CHE MI SIA MAI CAPITATA. CHIEDONO SCARPE USATE IN CAMBIO DI GROSSE CIFRE"

Da “i Lunatici - Radio2”

roberta morise

Roberta Morise è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì notte dalla mezzanotte alle sei del mattino. La showgirl ha parlato un po' di se: "Il mio rapporto con la notte? Dormo pochissimo, penso molto. A chi? A nessuno, in questo 2021 un uomo ancora non è arrivato, e se continuiamo a stare chiuse in casa per noi zitelle sarà sempre più dura.

Roberta Morise ha da poco reinterpretato con Pierdavide Carone il brano di Rino Gaetano 'A mano a mano': "Ho iniziato nel 2004 con un semplicissimo concorso di bellezza, ma nelle varie trasmissioni che dopo ho cocondotto la musica non mi ha mai abbandonato, è sempre stata la mia grande passione. Nonostante la grande timidezza che avevo da bambina. Quando ho scoperto di avere questa dote, l'ho coltivata, anche se il mio incubo più ricorrente è quello di rimanere senza voce.

giancarlo magalli e roberta morise 4

La scelta di 'A mano a mano'? E' nata una idea in modo spontaneo, Rino Gaetano fa parte da sempre della mia personalissima playlist, sarà perché anche lui era calabrese e la sua voce ruvida mi ricorda la mia terra, viaggi in macchina lunghissimi in cui la sua musica mi faceva compagnia. E poi in un momento storico come quello che stiamo vivendo, cantandola è come se avessi ricevuto un abbraccio. Spero che chi ascolta questo brano possa ricevere quelle carezze che tanto ci mancano in questo periodo".

giancarlo magalli e roberta morise 3

Sui suoi esordi: "Nel 2004 con Miss Italia, anche se io sono sempre stata una maschiaccio. Mi hanno proprio spinto. Io sono sempre stata in comitive di maschiacci, mi hanno spinto altri a partecipare a un concorso di bellezza, poi ho capito che lavorare in tv poteva diventare il mio pane quotidiano. Il mio rapporto con il mio aspetto fisico? Ho sempre avuto un buon rapporto con il mio aspetto, mi voglio abbastanza bene, non ho molti specchi in casa, non sto tutto il giorno a guardarmi, sono molto tollerante con me stessa.

roberta morise

Certo, nelle varie cose che ho fatto la bellezza mi ha aiutato, anche se per chi ha un certo tipo di aspetto, dimostrare che sai fare anche altro, è più complicato. Quando è uno è belloccio, poi dover dimostrare che sai fare anche altro è difficile. Come ha reagito la mia famiglia quando ha capito che avrei intrapreso questa strada?

Sono stati loro a spingermi a fare Miss Italia, poi hanno goduto e sofferto di periodi belli e brutti. Mio papà è venuto a mancare presto, mia madre invece quando volevo smettere e tornare a casa, mi ha spinto a tenere duro e ad andare avanti. Dovevo ancora finire il liceo, avevo solo 18 anni, e mi sono ritrovata in una città grandissima. Non è stato facile".

roberta morise potito starace

Sul suo rapporto con i social: "Ho avuto soltanto una brutta esperienza questa estate, per il resto, non ho haters. Ci sono molte persone che mi vogliono bene, l'ho notato soprattutto nell'ultimo periodo. All'inizio non ero bravissima e soprattutto non amavo il fatto di dover veramente condividere con tutti quella che era poi una parte di vita assolutamente privata. Però si può fare, con intelligenza. Ci sono cose che devono necessariamente rimanere intime e private. I social comunque accorciano le distanze".

Sui gossip che ogni tanto le vengono attribuiti: "Io ho avuto una storia lunga con una storia molto conosciuta e probabilmente il motivo per cui questa storia è finita è il fatto che eravamo davvero tanto esposti. Io non ho mai amato finire sulle prime pagine delle copertine varie. Dallo scorso lockdown mi hanno attribuito una storia dopo l'altra e io infatti non ho mai detto nullla, non saprei cosa dire.

roberta morise magalli i fatti vostri

Sono persone che conosco, che stimo e che mi stimano, ma è assurdo non poter frequentare qualcuno senza passarne per la fidanzata. All'inizio certe pseudo notizie mi facevano ridere, poi un po' ne ho sofferto. E' finita una mia storia importante, con una persona normale, che vive in Svizzera, a Lugano, e da quel momento non ho avuto più relazioni. Sono single. E anzi le chiacchiere su di me che sono uscite fuori hanno rovinato ancora di più quella relazione. Se spero che il 2021 mi porti un compagno? Ho smesso di aspettare e di rincorrere, se arriva arriva, altrimenti sarà stato destino. In questo periodo poi non ci possiamo nemmeno incontrare, quindi la vedo dura".

roberta morise carlo conti

Sui fan più espansivi: "Tra i miei follower non mancano i feticisti. Sono ovunque, richieste particolari arrivano ovunque, offrono anche somme importanti in cambio di scarpe usate, è una delle cose più bizzarre che mi sia mai capitata. Chiedono scarpe usate in cambio di grosse cifre".

roberta morise roberta morise roberta morise roberta morise roberta morise roberta morise