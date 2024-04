“AI MIEI TEMPI CI FACEVAMO IL CULO PER DIVENTARE FAMOSI, NON AVEVAMO I SOCIAL O ALTRE CAZZATE” – MICHAEL J. FOX, L'ATTORE 62ENNE MALATO DI PARKINSON, AZZANNA LE CELEBRITÀ DI OGGI, POMPATE DA TIKTOK O INSTAGRAM, E RICORDA I SUOI ANNI ’80: “È STATA UN’EPOCA FANTASTICA, ERAVAMO FAMOSI SOLO GRAZIE ALLE NOSTRE RISORSE, ERAVAMO ABITUATI A ‘FARCI I MUSCOLI’ COME ATTORI, GUARDAVAMO GLI ALTRI COLLEGHI COME ESEMPIO…"

MICHAEL J FOX

(ANSA) - Per essere famosi negli anni '80 ci voleva talento, non come oggi nell'epoca dei social media. A mettere i puntini sulle i è Michael J. Fox, che intervistato da People in concomitanza del 50/o anniversario del magazine, ha sottolineato perentoriamente che le celebrity diventate famose in passato erano più 'toste' di quelle di oggi.

"Non avevamo i social media - ha spiegato - non avevamo nulla di queste cazzate. Eravamo semplicemente famosi, e solo grazie alle nostre risorse. E' stata un'epoca fantastica (in riferimento agli anni '80, ndr)". L'attore lanciato alla gloria grazie alla serie tivù Casa Keaton (Family Ties) e il film Ritorno al futuro (Back to the Future), entrambi successi degli anni '80, ha detto anche che oggi basta qualche passo di danza oppure un capo di abbigliamento per diventare la persona più famosa al mondo.

Michael J Fox SULL hoverboard IN RITORNO AL FUTURO

"Eravamo abituati a farci il culo - continua - a farci i muscoli da attore, guardavamo gli altri colleghi come esempio e ci scambiavamo opinioni tra di noi". Fox è stato costretto a ritirarsi quasi del tutto dalle scene a causa di una grave forma di Parkinson diagnosticategli nel 1991. La malattia è stata resa nota solo nel 1998.

michael j fox e christopher lloyd 6 michael j fox ritorno al futuro ii michael j fox e christopher lloyd 5