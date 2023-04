5 apr 2023 18:58

“MILANO TODAY” PUBBLICA PER SBAGLIO UNA BOZZA DEL NECROLOGIO DEL CAV, RICOVERATO IN TERAPIA INTENSIVA ALL’OSPEDALE SAN RAFFAELE DI MILANO. IL TITOLO: “È MORTO SILVIO BERLUSCONI - COCCODRILLO”. SPERIAMO ALMENO CHE L'ERRORE GLI ALLUNGHI LA VITA – LE SCUSE DEL DIRETTORE DELLA TESTATA, ALESSANDRO ROVELLINI: “È STATO UN INFORTUNIO DISDICEVOLE E GRAVE. CI SIAMO ACCORTI IMMEDIATAMENTE DELLO SBAGLIO, MA IL PEZZO SI È INDICIZZATO PER POCHI ATTIMI...”