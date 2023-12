“MILLY CARLUCCI MI DISSE 'NO' PER 'BALLANDO CON LE STELLE'. ORA CON SIMONA VADO BENE, SONO RACCOMANDATO DA LEI” – GIOVANNI TERZI E SIMONA VENTURA, CON LA SCUSA DI FARE I PICCIONCINI, LANCIANO QUALCHE BOMBETTA. TERZI: “GUILLERMO MARIOTTO È STATO SGRADEVOLE CON ME. HO LA DERMATOMIOSITE AMIOPATICA, HO PROBLEMI AI POLMONI. SONO LÌ GRAZIE ALLA RICERCA E LUI FINGE DI ADDORMENTARSI MENTRE PARLO? NON È RISPETTOSO” – VENTURA: “ILARY BLASI? NON AVREI MAI POTUTO FARE COME LEI IN “UNICA”, PER ME È IMPORTANTE TUTELARE I FIGLI…”

Estratto dell’articolo di Silvia Fumarola per “la Repubblica”

simona ventura giovanni terzi

Lei tifa per lui, lui tifa per lei. Vedere insieme Simona Ventura e Giovanni Terzi fa venire il buonumore: «Insieme nella vita dal 2018», e lo dicono con un sospirone da Aristogatti con le code intrecciate.

Insieme in tv a Ballando con le stelle, show di Rai 1 in cui sono andati avanti come treni. Nell’appartamento romano a due passi dalla Rai lui apparecchia: «Amore, va bene?», «Sì patatino». Complici, innamorati pronti a dirsi sì: «Ci sposiamo entro il 2024, per condividere con gli amici la nostra gioia» dice Terzi, giornalista, scrittore, «felice di essere illuminato da una donna come Simona».

Sa che è una rarità? Gli uomini in genere amano il faro tutto per loro.

Terzi: «Sono felice di stare un passo indietro, se serve. Sono suo tifoso».

simona ventura a ballando sotto le stelle 2

Ventura: «Giovanni è un uomo risolto, non è mai in competizione con me. È l’amore della vita: ho 58 anni, lui ne compirà 60 a giugno. La nostra non è una casa, è una comune.

Lui ha due figli, Lodovico e Giulio; io tre: Niccolò, Giacomo e Caterina. Da noi nessuno resta indietro».

È difficile organizzarsi?

[…] Terzi: «Siamo una vera famiglia allargata. Ho avuto due figli da due donne diverse, mia moglie è morta, l’altra compagna è amica di Simona. I ragazzi sono una squadra. Il nostro Natale sarà bellissimo, tutti insieme».

Ventura: «Siamo due persone che hanno amato, sono state amate, hanno vissuto le proprie vite e si sono incontrate. Ho il massimo rispetto per i miei ex, oddio non per tutti (ride). Giovanni idem. Apprezzo Ilary Blasi ma non avrei mai potuto fare come lei in Unica, per me è importante tutelare i figli».

[…]

giovanni terzi a ballando sotto le stelle

Tra voi avete capito subito che era vero amore?

Terzi: «La prima volta che l’ho conosciuta eravamo legati ad altre persone. Nel 2018 ci siamo rivisti a casa di amici, le ho fatto una dedica sul mio libro Eroi quotidiani ».

Ventura: «Ho chiesto il suo numero e il giorno dopo gli ho scritto: “Intenso”. Non l’avevo letto».

Poi l’ha letto?

guillermo mariotto

Ventura: «Non ancora».

Terzi: «Ho iniziato a leggerglielo io, e si è addormentata».

Benissimo. Che esperienza è fare “Ballando con le stelle” insieme?

Terzi: «Condividiamo tutto. Adoravo lo show e prima di conoscere Simona, tramite un’amica, avevo chiesto a Milly di partecipare. Ha detto di no».

Ventura: «Milly mi corteggiava, avevo fatto con lei Il cantante mascherato: “È il momento, devi fare Ballando”. Allora ci è venuta l’idea di Giovanni, partecipazione doppia».

Giovanni da solo no, ma con lei sì.

Terzi: «Mi è andata benissimo, lo ripeto: sono raccomandato da lei, mi illumina e sono felice».

Rapporto con i concorrenti?

milly carlucci

«[…] Guillermo Mariotto è stato sgradevole con me. Ho la dermatomiosite amiopatica, una malattia rara, ho problemi ai polmoni e non sono un eroe. Se non avessi potuto ballare non avrei partecipato, mi sembrava importante spiegare che sono lì grazie ai progressi della ricerca, il saluto dei medici dell’Ospedale San Matteo di Pavia era in quel senso. E lui finge di addormentarsi mentre parlo? Non è rispettoso».

[…]