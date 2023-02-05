LE “MINNE” DI ELODIE – OTTAVIO CAPPELLANI SCATENATO SULLA POPPUTISSIMA BEYONCE’ DEL QUARTACCIO - "QUANDO HO LETTO CHE ERA TRAUMATIZZATA PERCHÉ SI È RITROVATA CON IL SENO NELLA BOCCA DI UN UOMO IN UNA SCENA DEL FILM “TI MANGIO IL CUORE”, HO PENSATO CHE LA PELLICOLA DOVESSE CAMBIARE TITOLO: “HANNIBAL 4 – LA ZIZZA COI FEGATELLI”. ELODIE SARÀ A SANREMO CON UN BRANO DAL TITOLO “DUE”: È LEGITTIMO IMMAGINARE CHE…

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Ottavio Cappellani per la Sicilia

 

elodie elodie

Quando ho letto che Elodie era un po’ traumatizzata perché si è ritrovata con il seno nella bocca di un uomo mi sono incuriosito e anche un po’ preoccupato. 
 
(..)
 
 Certo, seguendo il sillogismo e la logica si potrebbe arrivare a pensare che, a Elodie, se se magnano ‘a zizza di un’artra nun gliene po’ frega’ de meno, ma comunque, Elodie sarà a Sanremo con un brano dal titolo “Due”, palco sul quale, è legittimo immaginare, porterà entrambe le minne tutte e due, “both”, che ha scoperto essere di sua esclusiva proprietà. Per questo motivo sono sicuro che questa faccenda della minna di Elodie nella bocca di un uomo non sia una trovata pubblicitaria, altrimenti avrebbe detto: “Sono traumatizzata, mi sono ritrovata con DUE minne nella bocca di un uomo”. Intervistata da qualcuno o da qualcosa (adesso ci sono anche le intelligenze artificiali), Elodie ha detto che “la musica mi permette di avere un alter Ego”. E qui, signori miei, bisogna stare molto attenti, perché le minne di Elodie, a questo punto, diventano quattro. E si rischia l’indigestione.

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