Ottavio Cappellani per la Sicilia
cappellani elodie 2 elodie ok respira 10 elodie ok respira 9
LE “MINNE” DI ELODIE – OTTAVIO CAPPELLANI SCATENATO SULLA POPPUTISSIMA BEYONCE’ DEL QUARTACCIO - "QUANDO HO LETTO CHE ERA TRAUMATIZZATA PERCHÉ SI È RITROVATA CON IL SENO NELLA BOCCA DI UN UOMO IN UNA SCENA DEL FILM “TI MANGIO IL CUORE”, HO PENSATO CHE LA PELLICOLA DOVESSE CAMBIARE TITOLO: “HANNIBAL 4 – LA ZIZZA COI FEGATELLI”. ELODIE SARÀ A SANREMO CON UN BRANO DAL TITOLO “DUE”: È LEGITTIMO IMMAGINARE CHE…-
Ottavio Cappellani per la Sicilia
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CAFONALINO! – A MONTECITORIO ANDREA MONORCHIO, MITOLOGICO EX RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO, PRESENTA IL SUO LIBRO E PARLA DI BERLUSCONI, PRODI, D’ALEMA, DRAGHI – AVVISTATI GIANNI LETTA E L'EX MINISTRO ANTONIO MARZANO, "LAMBERTOW" DINI E LUIGI ZANDA. E POI, PIETRO E SILVIO SALINI, FRANCESCO BELLAVISTA CALTAGIRONE, UNA ROSSEGGIANTE MARIA RITA PARSI E IL BARBUTISSIMO GENERO DI MONORCHIO, LUCA BARBARESCHI…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
L'EPIDEMIA DI VAIOLO DELLE SCIMMIE IN EUROPA SI STA SPEGNENDO: SOLO 23 NUOVI CONTAGI - SU SCALA GLOBALE, INVECE, L'OMS HA RILEVATO UN AUMENTO DEI CONTAGI. NELLA SETTIMANA TRA IL 23 E IL 29 GENNAIO SONO STATI REGISTRATI NEL MONDO 403 NUOVI CASI, IL 37,1% IN PIÙ RISPETTO ALLA SETTIMANA PRECEDENTE, DISTRIBUITI IN 20 PAESI NEL MONDO. IL MAGGIOR NUMERO DI CONTAGI È STATO REGISTRATO IN MESSICO (72 NUOVI CASI), REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO (69), USA (42), BRASILE (40), GUATEMALA (34)…