In un’intervista a OGGI, in edicola da domani, Alvaro Vitali ricorda l’amico e collega Gianfranco D’Angelo, recentemente scomparso, gli scherzi che D’Angelo gli faceva subire, il suo segreto per avere battute sempre pronte. E si toglie qualche sassolino dalla scarpa: «Dal 1975 al 1978 io e Gianfranco abbiamo girato 15 film: una catena di montaggio… Tra gli attori, sicuramente il più determinato a sgomitare ed emergere a tutti i costi era Lino Banfi. Tant’è che D’Angelo fu fatto fuori ed entrò Lino al suo posto accanto a me. Prima eravamo io e Gianfranco il tandem. Se ci rimase male? Molto, lasciò il cinema dicendo: “Non mi merita” per dedicarsi al teatro».

