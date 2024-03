“UN MIO EX MI HA RICATTATA, NON SI RASSEGNAVA” – LEVANTE CONFESSA A “VANITY”: "MINACCIAVA DI DIVULGARE UN NOSTRO VIDEO PRIVATO. MI SCRIVEVA 30 EMAIL AL GIORNO. HO AVUTO PAURA. HO PROVATO VERGOGNA, MI SENTIVO STUPIDA. MA POI HO DECISO DI DENUNCIARE” – "SANGIOVANNI CHE SI FERMA? SEMBRIAMO TUTTI DEPRESSI, FORSE PERCHÉ LO SIAMO. E ALLORA DICIAMOCELO. IO, AD ESEMPIO, SONO TRISTE E PRENDO I FARMACI…”

«Ha tentato di ricattarmi: aveva dei nostri filmati, file privati. Mi chiamava in continuazione: “Sto male”, mi implorava, e così passavo ore al telefono a cercare di tranquillizzarlo. Mi ha scritto 980 mail nel giro di un mese, che significa circa 30 ogni giorno».

La cantautrice Claudia Lagona, in arte Levante, racconta per la prima volta, in un’intervista di copertina molto intima, di essere stata con un uomo «che non si è rassegnato al mio “non ti amo”».

Ripercorre quei momenti fino alla denuncia e spiega perché ha deciso di condividere questo pezzo di verità ora, a distanza di una decina d’anni dall’accaduto: «Non posso più continuare a dire di sapere che cosa provano certe donne, di immedesimarsi in loro, senza confessare di esserci passata anch’io».

Che cosa le ha fatto?

Il paragone è forte.

«A me, a differenza sua, è andata bene. Sono viva».

Che stato d’animo aveva?

«A un certo punto ho provato soprattutto vergogna, molta vergogna. Mi sentivo stupida: non sapevo come gestire la situazione che proseguiva da un paio di mesi. Fino a quando un amico avvocato mi ha consigliato di denunciare».

Come si fa a perdonare un uomo così?

«Ho capito di non averlo incontrato nell’amore, ma nel dolore. Il suo e il mio».

Lei sta provando a normalizzare la fragilità. Per esempio condividendo la sua depressione post partum, con la canzone Vivo, con le interviste e adesso con il progetto Levante Ventitré - Anni di voli pindarici.

«Tanti oggi parlano di depressione. L’ultimo è stato Sangiovanni. Gli ho scritto un messaggio: “Io sono qua. Se sei in una stanza buia, e io ci sono stata, sappi che puoi bussare a questa porta quando vuoi”. Sembriamo tutti depressi, forse perché lo siamo. E allora diciamocelo. Ecco, lo dico: sono triste e prendo i farmaci».

Continua a prenderli?

«Sì, i tempi di cura sono lunghi. [...] Ancora oggi le persone meno sensibili non capiscono bene la depressione: non sanno che chi ne soffre possa non rendersene conto. Per me è stato così. Non ne avevo contezza: ero felice per l’arrivo di Alma e volevo buttarmi dalla finestra. Oscillavo tra la gioia di aver dato la vita e la tristezza di non avere più me. Mi ha salvata Alma: sono cresciuta senza un genitore, non le avrei mai lasciato attraversare la medesima sofferenza».

Come vive il fatto che sua figlia avrà facile accesso ai supplementi di dolore che lei ha attraversato?

«Non ho paura che Alma legga della depressione post partum o che la sua mamma si è cacciata nei guai. Di certo glielo racconterò prima io».

