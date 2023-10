“IL MIO FIDANZATO A ISTANBUL PARLA SOLO TURCO, IO NON CAPISCO NULLA DI QUELLO CHE MI DICE. MA PER FORTUNA COMUNICHIAMO CON…” – CRISTIANO MALGIOGLIO PARLA DEL MISTERIOSO RAGAZZO E AVVERTE: “HO UN SACCO DI AMICHE DONNE. SE RACCONTASSI IN UN LIBRO TUTTO QUELLO CHE SO DI LORO. DIVENTEREI RICCO” – LA MALGY RICORDA QUANDO REGALÒ UN MAZZO DI FIORI A JENNIFER LOPEZ A SANREMO NEL 2010: “MI VENNE A CERCARE DIETRO LE QUINTE: ‘DÓNDE ESTÁ CRISTIANO?’ DECISI DI TATUARMI UNA ROSA E IL SUO NOME...”

Estratto dell’articolo di Betta Carbone per “Diva e Donna”

Se hai Cristiano Malgioglio, dall'altra parte del telefono, pare sempre di avere, con lui, un esercito di dive. «La mia amica Carla Bruni, la mia amica Ursula Andress, la mia amica Jennifer Lopez». Lui, che da 50 anni scrive canzoni per nomi come Mina, Patty Pravo, Vanoni, è davvero il miglior amico che ogni famoso vorrebbe avere. Pare che Rocco Siffredi, per la serie tv autobiografica, volesse la canzone più celebre scritta da Malgioglio, Ancora, ancora, ancora: «L’ho sentito anche io», fa il modesto Cristiano; uno dei pochi che quando lo stai intervistando, hai dietro la claque delle figlie adoranti.

«I giovani mi vogliono bene, mi fermano per strada, mi acclamano. Specie quando dico alle famiglie di abbracciare i propri figli se sono gay», confida. Ma la confidenza che oggi Zia Malgi vuole affidarci è un’altra.

Riguarda qualcuna delle sue mitiche amiche?

«Sì, Jennifer Lopez. Sono un suo fan accanito da sempre, l’unica per la quale potrei diventare etero. La prima volta che l’ho vista, eravamo entrambi ospite a Tele Madrid, nel 1997, lei era agli inizi e io pensai subito: “Che talento meraviglioso, che femminilità!”. Poi l’ho rivista a Sanremo, nel 2010, lei era con il marito Marc Anthony, un cantante che amo alla follia.

Ma quella volta volevo incontrare lei! Le mandai un mazzo di rose bianche, e JLo dopo che si esibì mi venne a cercare dietro le quinte: “Dónde está Cristiano?”, alla faccia del suo staff che non faceva avvicinare nessuno. Così, tempo dopo, decisi di tatuarmi una rosa e il suo nome, JLo».

Un tatuaggio dove?

«Sulla gamba. Pensai di coprirci anche un neo. Vado da questo tatuatore e mentre sono lì, all’improvviso, dico: “No, fallo più spostato, non coprire il neo”. Non so perché, sentii come una voce che mi disse così. Poi, sei anni fa, succede una cosa strana. Io dovevo partire per la promozione della mia canzone

Mi sono innamorato di tuo marito, un grandissimo successo. Avevo la tv accesa, e io non l’accendo ma, e vedo questo medico, il professor Mercuri, che parla di nei, dei controlli da fare. Mi stavo vestendo dopo la doccia, vedo quel neo sulla gamba, non coperto col tatuaggio, e penso:

“Devo farmelo vedere”. Riesco ad avere un appuntamento con questo professore bravissimo. “Deve operarsi subito”, mi dice. Ma come? Devo partire, mi aspettano in Brasile per il mio disco, dico. Niente, non partii, mi operai subito. Era un melanoma, quel neo. Tempo dopo il professore mi disse che avevo 5 mesi di vita.

Vedi, non possono essere coincidenze: io quel neo lo notai la prima volta per quella storia del tatuaggio di JLo. Poi decisi di non coprirlo, per uno strano impulso. Poi, per caso ho sentito in tv quell’invito a controllarsi i nei. Allora penso che davvero JLo e il professore mi hanno salvato la vita. E a tutti dico fate prevenzione, fate tutti i controlli, sempre! È importante. Non sarei qui oggi».

E oggi è uno dei pochi volti tv presenza fissa sia su Rai Uno, a Tale e quale show, sia su Canale 5, dove Maria De Filippi l’ha riconfermato ad Amici.

«In tv ho due mamme. Con Mamma Rai sono nato e cresciuto. Mamma Mediaset mi ha adottato. Ho sofferto per tante porte chiuse in faccia, ma ho se- minato bene. E un bravo professionista, prima o poi raccoglie». […]

E Maria De Filippi?

«Mi piace assai. Che professionista, che sensibilità! Mi ha emozionato riconfermandomi, non ci credevo. Per lei ho rimandato un progetto in Spagna. Anche se mi chiamasse Pedro Almodovar per fare un film, il mio sogno da una vita, per Maria gli direi di no!».

Si rivede nei giovani di Amici?

«Beh, loro hanno delle opportunità pazzesche. A me chiudevano tutte le porte in faccia. Avevo già la faccia dipinta, come oggi quel cantante, aspetta, bravo eh... Ah sì, Achille Lauro. Ma io con il look ho fatto già tutto. Mia mamma mi diceva: “Ma non diventerai mai come Gianni Morandi”. E Io: “Mamma, ma io voglio diventare Cristiano Malgioglio!”. E ce l’ho fatta. Perché sono sincero.

Non ho mai finto di essere ciò che non sono. Per esempio: Io quando scrivo canzoni, mi sento donna, scrivo da donna e solo per le donne. Infatti ho un sacco di amiche donne, che se raccontassi in un libro tutto quello che so di loro... diventerei ricco. Ma non tra- disco le mie amiche».

E da qualcuno si è sentito tradito?

«Diciamo che mi è dispiaciuto molto che nel suo libro Miguel Bosé non si è ricordato che per lui mi sono speso tantissimo: i discografici non lo volevano perché, diciamolo, non è che avesse una grandissima voce. Mi ricordo che una volta telefonò a sua mamma, Lucia Bosè, con me davanti, e le disse: “Malgioglio vuole scrivermi una canzone”. E la madre: “Ma figurati! Lui scrive per Mina, mica per uno come te!”».

E del suo amore turco che cosa ci dice?

«Quando vado a Istanbul, dove ho questa casa che amo, stiamo benissimo. A distanza le storie durano perché è sempre come se fosse la prima volta. Solo che lui parla solo turco, nemmeno una parola di inglese. Io non capisco nulla di quello che mi dice. Ma per fortuna comunichiamo con le carezze».

