“IL MIO PROBLEMA È CHE PER ESSERE AMATA FAREI QUALSIASI COSA. UN MIO EX MI VOLEVA CURVY E PRESI 13 CHILI IN UN MESE” - ARISA SI RACCONTA: “DOPO L’ANNUNCIO SUI SOCIAL HO RICEVUTO OLTRE MILLE PROPOSTE DI MATRIMONIO. MA IN REALTÀ NON CERCAVO MARITO, ERA IRONICO - LE PRESE IN GIRO PER LA VOCE INFANTILE ("QUALCHE UOMO MI HA DETTO CHE È STRIDULA E NON LA SOPPORTA. MA NON MI HA MAI TOCCATO") E LA STOCCATA A MARA MAIONCHI: "ALLE VOLTE E' INDELICATA" - VIDEO DELLA CADUTA STRACULT A "VIVA RAI 2"

Estratto dell’articolo di Giovanna Cavalli per il “Corriere della Sera”

[…] su Instagram dice che sogna di indossare un vestito da sposa.

arisa

«È l’unico momento in cui sei autorizzata a sentirti una principessa. Confidavo di fare scintille il giorno del mio matrimonio, però non è arrivato, non so se per fortuna o sfortuna. Pensavo fosse una priorità, non lo è, per la prima volta nella vita non sento la necessità di stare con qualcuno».

Baciami stupido è il nuovo singolo di Arisa [...]appena uscito e già tormentone. Come il video da Fiorello a Viva Rai 2, in cui, per colpa dello zatterone, scivola, casca ma si rialza come niente fosse, cult sul web.

[...] Il primo per chi è stato?

«Per un compagno di scuola. A stampo. Avevo 13 anni, aspettavo da tanto quel momento. Mi sentivo imbranata, invece mi disse: “Chi ti ha insegnato a baciare così?”».

arisa cade a viva rai 2

[...] sentimentalmente?

«Vivo lunghi periodi senza relazioni. Il primo vero fidanzato è arrivato a 24 anni, l’autore di Sincerità . Non ho mai avuto particolare bisogno della presenza di qualcuno accanto a me, sono indipendente, da sola sto bene».

Brava.

«Eppure mi dicono: “Rosalba, sistemati, trovati un uomo con una posizione, finisci di fare la trottola”. Ogni tanto anche mamma: “Cercati qualcuno che può badare a te”. Ma io non aspetto uno che mi mantenga o mi risolva i problemi, ma che renda i momenti liberi più divertenti e smorzi quelli di tensione. Però mi scelgo sempre spiriti liberi come me e finisce che non ci si trova».

arisa 2

Ora è innamorata?

«No».

[...] L’annuncio matrimoniale sui social com’è andato?

«Ho ricevuto mille, anche 1.500 proposte, ho smesso di contarle. Ma in realtà non cercavo marito, era un modo per denunciare il cinismo dei rapporti che viviamo, filtrati dai social, era ironico. Io non sono soltanto Arisa, ma una donna come le altre, fatta di carne, con le stesse speranze e gli stessi sentimenti di tutti».

In cambio offriva «verità, corpo, anima, cervello, fedeltà e ottima cucina». Sicura che il cervello interessi?

«Gli uomini risolti desiderano accanto una donna intelligente e io lo sono. Mi spiace solo che, se incontro qualcuno che mi attrae e, che so, è un amante delle begonie, io per lui divento una begonia. Se ha la passione dei serpenti, mi faccio serpente. Per essere amata farei qualsiasi cosa».

arisa

Pericoloso.

«Se mi vogliono magra, dimagrisco, se grassa, ingrasso.Una volta mi ero lasciata con una ragazzo di cui ero molto innamorata. Ho fatto tanto sport, mi era venuto un fisico pazzesco. Lui tornò. “Ti preferisco curvy”. E in un mese ho ripreso 13 chili. Dovrei vivere l’amore con cautela, trovare qualcuno che mi faccia sentire bene nella mia pelle».

Esatto.

«Se sto con un uomo, ho occhi solo per lui. Se si guarda intorno o fa apprezzamenti su altre donne, ci soffro, non lo capisco. La verità è che l’amore non è una cosa per tutti, non è dividersi l’affitto».

Due anni fa annunciò: «All’amore ci rinuncio».

«Non focalizzo la vita su questo, non mi vesto al mattino pensando di incontrare il principe azzurro. E la sera magari preferisco stare con un’amica o con i miei cani».

ARISA

[...] Nella polemica sulla riconoscenza tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro, con chi sta?

«Mara è squisita, ma talvolta ha delle uscite un pochino indelicate. Ci sono cose che, per quanto vere, è meglio non dire. Raccontò che La notte era una canzone per depressi, mi sono risentita. Tiziano passa un momento difficile. Ci vuole tatto».

È fedele?

«Sì, se ti lascio è perché mi hai fatto qualcosa. Spesso sono stata delusa. Sono rigida, però so perdonare».

Anche un tradimento?

«Sì. L’uomo ragiona in maniera diversa, può essere attratto da cose che non posso dargli. Sono gelosa, però comprendo».

La cattiveria ricevuta .

«Tante, ma salutari. Ti fanno capire cosa non devi fare. Papà dice che la gente che ti fa del male, ti educa, ti insegna a vivere. Raccontavano che bevevo, che ero fuori di testa, invece eccomi qui. Mi sono difesa con i fatti. Sto sul pezzo, più parlano male di me e più mi motivano». [...]

arisa cade a viva rai 2 arisa maria de filippi c e posta per te arisa cade a viva rai 2 arisa a belve 1 arisa arisa arisa 3 arisa 2 ARISA ARISA arisa e francesca fagnani belve fiorello arisa - viva rai 2 arisa backstage tu mi perdicion 2 arisa backstage tu mi perdicion arisa tu mi perdicion 8 arisa tutta bagnata nel video di tu mi perdicion arisa tu mi perdicion 9 arisa tutta bagnata nel video di tu mi perdicion arisa 1 arisa coletta arisa arisa 3 arisa arisa a belve 5 arisa MEME SU ARISA fiorello arisa - viva rai 2 arisa c e posta per te arisa c e posta per te ARISA arisa cade a viva rai 2 ARISA arisa cade a viva rai 2 arisa cade a viva rai 2